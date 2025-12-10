Parece Laponia pero este Mercadillo de Navidad está a 30 minutos de Madrid: en plena sierra y parece de cuento

La sensación de que la Navidad empieza de verdad llega justo después del puente de diciembre. Es ese momento en el que las luces ya están encendidas, las calles se llenan de gente con bolsas y, casi sin darnos cuenta, entramos en esa especie de carrera por encontrar regalos, detalles para la casa o algo diferente que nos saque de la rutina. Pero no todo tiene por qué ser esa vorágine de centros comerciales y prisas. A veces basta con cambiar de escenario para que la experiencia sea otra. Por eso cada vez más gente busca mercadillos navideños lejos de la ciudad, lugares donde el ritmo baja un poco y las compras se sienten casi como un paseo. Y quizás, el mejor mercadillo de Navidad lo tienes a media hora de Madrid. Un lugar diferente pero con una tradición, que cada Navidad suma más y más visitantes.

En estas fechas surgen muchos rastrillos y mercados navideños por toda la Comunidad de Madrid, algunos con ediciones especiales pensadas para estas semanas. Y es justamente en ese ambiente donde aparece uno de esos lugares que parecen sacados de un cuento nórdico, aunque esté a solo media hora de la capital. Se trata del Mercado de las Conchas, una cita ya clásica para quienes buscan propuestas diferentes, artesanía de verdad y un ambiente que recuerda a esos mercadillos navideños europeos donde todo es tradición y belleza. Su ubicación, en La Casa Verde de Torrelodones, rodeada de naturaleza y con ese toque acogedor de la sierra madrileña, hace que la experiencia tenga algo especial. Y sí, salvando las distancias, hay quien llega a compararlo con un pequeño rincón de Laponia en pleno Madrid.

El mercadillo de Navidad a media hora de Madrid y que es tradición

El Mercado de las Conchas se ha convertido en una parada imprescindible para quienes valoran el trabajo artesanal y apuestan por creadores que trabajan sin prisas, respetando técnicas tradicionales. Este diciembre volverá a vestir de Navidad la Casa Verde este próximo fin de semana y reunirá una selección muy cuidada de productores y artesanos que llenarán el espacio de sabores, texturas, colores y mucha inspiración.

La parte gourmet siempre es uno de los grandes atractivos del mercado y este año no será diferente. Los visitantes podrán probar los vinos y patés franceses de Vinofilia, el aceite de Andolucas, los embutidos de Caminero, los quesos de Cerrucos de Kanama, la miel artesanal de Apiek y los dulces tradicionales de Baked. Propuestas para regalar sin equivocarse o para darse un capricho mientras se disfruta del paseo. Son esos pequeños bocados que invitan a saborear el espíritu navideño sin prisa.

La zona de decoración también tendrá un papel importante. Allí estarán la cerámica de Cerámica Eva, el papel y decoupage de Mariarte, la papelería ilustrada de Arttoface y las velas y minerales de Con el Alma de Marta. Piezas que transforman rincones, que aportan calma y ese toque personal que tanto buscamos en casa, especialmente en estas fechas. La joyería destaca cada año y vuelve con propuestas contemporáneas de Pilar Bilbao, Piluca Ortego, SophiesinJupiter y Joyas Plebeyas, creaciones que cuentan historias y que van más allá de las modas pasajeras.

En el apartado de moda y complementos, el mercado reunirá desde las sedas pintadas a mano de Maite Arce hasta los bolsos de Bruno y Olvido, las flores de Llámame Rouss, las sudaderas de Runa, las mochilas y bufandas de JG, la ropa infantil de Ikigai o las prendas desenfadadas de Balumbaa. Diseños con alma, imperfectos y únicos. Y para quienes buscan algo especial para su casa, Slowtimes llevará su colección de relojes y esculturas, piezas donde el tiempo se convierte casi en arte.

Talleres para quienes quieren crear

Una de las cosas que distingue al Mercado de las Conchas es que no se limita solo a vender. Cada edición incluye una programación de talleres pensada para que familias, grupos de amigos o incluso quienes van solos disfruten de la creatividad. Este año la artista textil Jimena Zalles enseñará la técnica del needle felting, una forma de trabajar la lana con aguja que resulta tan relajante como sorprendente. También estará Rocío Galán, conocida por su delicado trabajo con flores preservadas, que compartirá sus procesos y ofrecerá la oportunidad de crear una pieza propia. Son actividades que dejan un recuerdo y que suelen llenarse rápido, así que conviene reservar con antelación.

Dónde está, cuándo es y cómo visitarlo

El mercado se celebrará los días 13 y 14 de diciembre, con un horario continuo de 11.00 a 20.00 horas. La entrada es gratuita, algo que siempre se agradece cuando se quiere ir en familia o simplemente dar una vuelta sin compromiso. La dirección exacta es Avenida de Rosario Manzaneque 25, Torrelodones, un punto muy accesible tanto en coche como en transporte público desde Madrid.