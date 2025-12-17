La empresa energética Cox ha registrado un programa de emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El saldo vivo máximo asciende hasta los 50 millones de euros. Además, el programa estará vigente por un año, pero los pagarés podrán emitirse con un plazo máximo de hasta dos años, con amortización a su vencimiento.

En este contexto, la utility de agua y energía ha precisado que los fondos obtenidos a través de esta financiación se destinarán a atender las necesidades generales de la compañía, tanto a nivel corporativo como de circulante.

Los pagarés tendrán un valor nominal unitario de 100.000 euros y estarán dirigidos a inversores de países integrados en el Espacio Económico Europeo (EEE) que cumplan con la condición de inversores cualificados.

Pagarés de Cox

En el caso concreto de España, la emisión se orientará a clientes profesionales, es decir, a aquellos inversores a los que se les presupone la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesarios para adoptar decisiones de inversión y evaluar de forma adecuada los riesgos asociados.

Las entidades Banca March, Banco Sabadell y PKF Attest Capital Markets han sido designadas como entidades colocadoras del programa. Además, Banca March asumirá también las funciones de entidad coordinadora, asesor registrado y agente de pagos. Por otro lado, el despacho de abogados Ontier España ha actuado como asesor legal en esta operación.