Ayuso arranca la Navidad con un ‘look’ de Victoria que vas a querer copiar

A poco más de una semana para la Nochebuena, el Partido Popular ha celebrado su tradicional cena de Navidad. Una velada que ha tenido como escenario la localidad madrileña de Alcorcón y a la que han asistido todos los rostros destacados de la formación política. Desde Alberto Núñez Feijóo hasta José Luis Martínez-Almeida, que está a punto de celebrar sus primeras Navidades como padre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tampoco ha faltado a la cita y ha vuelto a dar una lección de estilo y de elegancia con su elección de look.

Isabel Díaz Ayuso ha confiado una vez más en el buen hacer de la firma Victoria, de Vicky Martín Berrocal, que se ha convertido en su marca fetiche para las grandes citas. En esta ocasión, la política ha elegido un original conjunto de dos piezas perfecto para estos días de fiesta y que puede servir de inspiración para todas aquellas que estén buscando modelo para las reuniones y celebraciones habituales de estos días.

Isabel Díaz Ayuso en la fiesta de Navidad del PP. (Foto: Gtres)

Los detalles del look de Díaz Ayuso

En este caso se trata de un estilismo de la nueva colección de la marca. Está compuesto por un pantalón de corte palazzo, que casi simula el efecto de una falda larga, así como de un original cuerpo de manga larga, escote asimétrico con detalles fruncidos y corbatín en el lado derecho que le aporta una bonita caída. El top dejaba uno de los hombros de Isabel Díaz Ayuso al aire.

El color del conjunto también es muy acertado, además de ser tendencia este año. El modelo es granate y negro, una combinación de tonos que evoca la elegancia y la sofisticación y que es perfecta para estas fechas.

Isabel Díaz Ayuso en la fiesta de Navidad del PP. (Foto: Gtres)

El top está confeccionado en tejido de punto que se adapta al cuerpo. Es el modelo Alfa y está disponible en la página web de la marca a un precio de 89 euros y en varios tonos, no solamente en granate.

En cuanto al pantalón, se trata de un pantalón de corte ancho, muy elegante y sofisticado. Es el modelo Propus, con tiro medio, cinturilla ancha, cierre con cremallera invisible y dos bolsillos laterales. Su precio es de 145 euros y es un perfecto fondo de armario.

Lo bueno de este dos piezas que ha elegido Isabel Díaz Ayuso para la cena de Navidad del Partido Popular es que se puede llevar tanto como total look como por separado. Ambas prendas se caracterizan por su estilo atemporal, que resiste a modas y a tendencias y porque ofrecen multitud de posibilidades a la hora de combinarlas con otras prendas y complementos. Todo un acierto para incorporarlas al armario esta temporada a un precio ajustado.

Isabel Díaz Ayuso en la fiesta de Navidad del PP. (Foto: Gtres)

El look beauty de la presidenta

En cuanto al look beauty, Isabel Díaz Ayuso optó por llevar el cabello suelto y un maquillaje suave que resaltaba sus rasgos naturales. La presidenta de la Comunidad de Madrid prescindió de joyas -más allá de una fina sortija de oro- u otros complementos, de manera que le dejó todo el protagonismo a su estilismo.