Ayuso apuesta por dos tendencias estrella para celebrar el cumpleaños de Primark en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en una ciudad de referencia. La oferta de ocio y restauración se ha multiplicado en los últimos tiempos y cada vez son más los que se desplazan a la capital para disfrutar de una buena jornada. Hace 10 años se inauguró el Primark de Gran Vía, una tienda que poco a poco ha ganado popularidad en toda España. Es prácticamente una atracción turística y, como no podía ser de otra forma, Ayuso ha estado presente en su aniversario.

Para asistir a este evento tan significativo, la presidenta madrileña ha apostado por un estilismo muy favorecedor. Ha combinado dos tendencias que vienen pisando fuerte: las blazers anchas y el color Cloud Dancer, un tono nuevo propuesto por Pantone que promete revolucionar el armario de todas las celebridades. Tal y como hemos contado en LOOK en otras ocasiones, la política se ha posicionado como un referente dentro del mundo de la moda, así que no es de extrañar que esté atenta a las últimas propuestas.

Isabel Díaz Ayuso en Primark. (Foto: Gtres)

Isabel Díaz Auyso ha creado un total look con una blazer Cloud Dancer

y un pantalón ancho de un color más pálido. Este tipo de conjuntos va a ganar mucha popularidad a partir de ahora, de hecho, algunas influencers ya están empezando a lucirlos.

Unos complementos perfectos

El pantalón palazzo de Ayuso era realmente favorecedor, así que es normal que haya recibido tan buenos comentarios por parte de los expertos. Es una prenda elegante a la par que cómoda, algo que está ganando mucho peso en los últimos meses porque ya no vale únicamente con ir acertada, ahora es importante la ligereza de la prenda y la versatilidad de la misma. Es decir, la política podría ponerse este mismo pantalón con otra parte de arriba y crear un look totalmente distinto de forma sencilla.

Como sabemos, no hay un buen estilismo sin unos complementos acertados y Ayuso nunca deja nada a la improvisación. Por ese motivo, se ha puesto una blusa burdeos para aportar un toque de color, una elección muy acertada que completa un outfit para enmarcar. No podemos perder de vista los zapatos. Ha escogido unos negros de punta que combinan con todo y que también están en tendencia.

El discurso de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso es una de las grandes damas de la política y lo ha conseguido gracias a su brillante gestión al frente de Madrid. Es consciente de la importancia de sus palabras, así que el discurso que ha desarrollado en el décimo cumpleaños de Primark tiene mucho significado.

«Nos encontramos en pleno corazón de Madrid celebrando el décimo aniversario de Primark, que en tiempo récord se convirtió en un referente comercial de la capital. El día que se inauguró hubo unas colas kilométricas porque todo el mundo estaba deseando estar en este maravilloso edificio», ha empezado diciendo.

«Este es el lugar de moda, donde todos quieren estar. También por eso somos capital europea del turismo de compras, como lo es nuestra oferta hostelera y hotelera. Porque pasamos de pensiones y pequeños hoteles a los grandes hoteles de máxima calificación, como lo hace nuestra oferta gastronómica», añade la presidenta.