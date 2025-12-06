Isabel Díaz Ayuso brilla en el Día de la Constitución con un traje blanco ‘Made in Spain’

Isabel Díaz Ayuso es una de las políticas más reconocidas de nuestro país. En la actualidad, y en representación del Partido Popular, es la Presidenta de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos seis años y medio de mandato, se ha posicionado además en todo un referente de estilo. Su gusto por la moda y su apuesta por marcas nacionales han hecho que sus looks acaparen titulares y sean analizados por expertos. Unos exámenes exhaustivos de los que siempre consigue salir airosa. En esta ocasión no ha sido menos; la popular se ha decantado por un impecable traje de la firma andaluza Panambi.

Un dos piezas de líneas depuradas compuesto por una chaqueta y un pantalón elaborado con un tejido estructurado con textura sutil y exquisita caída. La parte de arriba, que destacaba por sus llamativas hombreras, tenía un detalle desflecado en los puños y estaba cerrada en la parte central delantera con tres botones dorados. Aunque es de escote caja, la prenda contaba con un discreto escote pico que se formaba gracias al cierre mencionado —prescindiendo del último corchete superior— y que estilizaba el cuello de Díaz Ayuso. La parte de abajo, lejos de ser un pantalón de corte sastre al uso, se trataba de una pieza con un patrón mucho más especial que contaba con maxi pata elefante. Un detalle que, combinado con el tejido con el que estaba confeccionado el conjunto, aportaba dinamismo a la figura de la presidenta madrileña.

Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Como complementos no llevó joyas llamativas, pero sí que ha optado por una bufanda crudo para enfrentar las bajas temperaturas de la capital y calzado oscuro. El traje completo se puede adquirir en la página web de la marca. El pantalón tiene un precio de 185 euros y la chaqueta asciende a los 200 euros.

Otros looks de las políticas en el Congreso

Al igual que Díaz Ayuso, también han acudido otras figuras políticas de relevancia nacional, entre las que ha destacado Cayetana Álvarez de Toledo. Para esta cita, la diputada ha defendido un conjunto clásico en perfecta sintonía con lo que ya nos tiene acostumbrados, formado por un pantalón de traje, abrigo y salones negros. Todo ello combinado con un cuerpo blanco con volantes que aportaba luz a su rostro.

Cayetana Álvarez de Toledo en el acto del 6 de diciembre. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha acudido a los actos enfundada en un traje de terciopelo navy. Por su parte, María Jesús Montero ha optado por el color chocolate combinado con el gris plomo. Dos tonos que ha llevado en un kimono velvet con bordados, una camisa con chorreras y una falda lencera confeccionada con material satinado.

Yolanda Díaz y María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Pilar Alegría, que está al frente de la cartera de Educación, ha coincidido en tono con Montero con un vestido marrón con un estratégico frunce en la zona debajo del pecho. También lo ha hecho Francina Armengol con una pieza de falda plisada y cuerpo con mangas fluidas. Una coincidencia a tres que confirma que el marrón chocolate es uno de los colores de la temporada.

Margarita Robles en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Margarita Robles, haciendo un guiño a la bandera nacional, se ha decidido por el rojo con un toque fresa, igual que Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de Pedro Sánchez.