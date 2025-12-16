Alineación del Real Madrid contra el Talavera: David Jiménez apunta titular

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tendrá muchas novedades, aunque el once no estará lleno de canteranos. Xabi Alonso comenzará con la novedad en la portería, donde jugará Lunin. El ucraniano disputará su segundo partido de la temporada tras estrenarse frente al Olympiacos en la Champions.

En defensa, David Jiménez apunta a ser lateral derecho. El canterano debutaría con el primer equipo madridista. En el costado izquierdo jugará Álvaro Carreras, el gallego tampoco podrá jugar contra el Sevilla por sanción, ya que deberá cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado frente al Celta. Mientras que la pareja de centrales sería la formada por Raúl Asencio y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que la creación será cosa de Mastantuono y Arda Güler. Por último, en el ataque jugarán Gonzalo por la derecha, Rodrygo por la izquierda y Endrick será la principal referencia ofensiva de los blancos ante el Talavera.

La Copa empieza para el Real Madrid

El Real Madrid comienza su andadura en la Copa del Rey midiéndose al Talavera. Un partido complicado, donde los blancos deberían ser tremendamente superiores, pero no se deberían fiar de un conjunto de Primera Federación que tiene todo que ganar y nada que perder.

El Real Madrid llega a este encuentro tras haber ganado al Alavés el pasado domingo en Mendizorroza. Los blancos superaron al conjunto vitoriano gracias a los goles de Mbappé y Rodrygo Goes. No obstante, sufrieron para sacar adelante un encuentro que era clave para el futuro de Xabi Alonso como entrenador madridista.

Y es que, si Xabi no hubiese ganado al Alavés, la decisión del club era destituirle. La victoria contra los vascos ha dado oxígeno a un entrenador donostiarra que, salvo sorpresa, será el entrenador del Real Madrid frente al Talavera y contra el Sevilla. No obstante, una mala imagen o, lo que sería peor, un pinchazo en alguno de estos dos partidos obligarían a la entidad madridista a tomar decisiones.

Alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro de Copa del Rey que enfrenta a los blancos con el Talavera: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Mastantuono, Arda Güler; Gonzalo, Rodrygo y Endrick.