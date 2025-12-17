Talavera – Real Madrid en directo online | Dónde ver, alineaciones, estadísticas y cronología del partido de Copa del Rey hoy en vivo

Real Madrid y Talavera de la Reina se enfrentan en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este miércoles 17 de diciembre. Los blancos visitan el Estadio El Prado en una eliminatoria marcada por la diferencia clara de nivel y categoría y por ser a partido único. El objetivo es claro: avanzar de ronda y evitar cualquier contratiempo. Sigue en DIARIO MADRIDISTA el directo de este Talavera – Real Madrid con los comentarios en vivo, minuto a minuto, ocasiones, goles y resultado de la eliminatoria de Copa del Rey.

Talavera – Real Madrid, en directo

Posible alineación del Real Madrid contra el Talavera

Esta es la posible alineación del Real Madrid ante el Talavera: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Mastantuono, Arda Güler; Gonzalo, Rodrygo y Endrick.

Horario del Talavera – Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha fijado el Talavera de la Reina – Real Madrid para este miércoles 17 de diciembre, con inicio a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera una previa sin incidentes y un ambiente de gala en El Prado para un choque que decidirá el pase a los octavos de final.

Dónde ver el Talavera – Real Madrid en TV y online en directo

El encuentro entre Talavera y Real Madrid se podrá ver en directo y en abierto por televisión a través de La 1 de RTVE, ya que el ente público posee los derechos de emisión de varios partidos de la Copa del Rey. Esto permitirá a todos los aficionados seguir el choque gratis, sin necesidad de suscripción.

Dónde escuchar por radio el Talavera – Real Madrid

Los aficionados que no puedan seguir el partido por televisión o streaming tendrán la opción de escucharlo en directo por radio. Emisoras como Cadena SER, RNE, Onda Cero, COPE o Radio Marca conectarán con El Prado para ofrecer el minuto a minuto de este duelo copero.

Estadio del Talavera – Real Madrid

El se disputará en el Estadio El Prado, situado en Talavera de la Reina (Toledo). Inaugurado en 1944 y remodelado en varias ocasiones, el recinto cuenta con una capacidad para algo más de 4.000 espectadores, y se espera un lleno absoluto para un partido histórico para el conjunto local.

Árbitro del Talavera – Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Guillermo Cuadra Fernández como colegiado principal del encuentro. En esta ronda de la Copa del Rey no se utiliza el VAR, por lo que todas las decisiones recaerán exclusivamente en el árbitro sobre el terreno de juego.