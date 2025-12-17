Talavera – Real Madrid en directo online | Dónde ver, alineaciones, estadísticas y cronología del partido de Copa del Rey hoy en vivo

Real Madrid
¿Dónde se juega la eliminatoria?
El Estadio El Prado, ubicado en Toledo, será el escenario donde se disputará este vibrante Talavera de la Reina – Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Este campo fue inaugurado en 1944 y a lo largo de estos años ha sufrido varias remodelaciones.
Árbitro del Talavera de la Reina – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Guillermo Cuadra Fernández para que imparta la justicia en este Talavera de la Reina – Real Madrid de la jornada de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Cabe recordar que en esta ronda todavía no se está utilizando el VAR.
Dónde escuchar por radio en directo el Talavera de la Reina – Real Madrid
Los hinchas de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este apasionante Talavera de la Reina – Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo por radio gratis en emisoras como la Ser, RNE, Onda Cero, Cope o Radio Marca.
Todo listo en El Prado
El Estadio El Prado ya ve a los jugadores de ambos equipos saltar al verde para realizar los últimos ejercicios de calentamiento.
En qué canal de televisión ponen el Talavera – Real Madrid hoy en directo y en vivo online
Uno de los medios de comunicación que tiene derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva algunos partidos de la Copa del Rey fue RTVE. Este Talavera de la Reina – Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de La1.
A qué hora es el partido del Real Madrid hoy desde El Prado
La Real Federación Española de Fútbol ha programado este apasionante Talavera de la Reina – Real Madrid correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey para este miércoles 17 de diciembre, en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
David Jiménez, la gran novedad de Xabi Alonso
El canterano David Jiménez es la gran apuesta personal de Xabi Alonso hoy. Tiene 21 años y ha sido formado en la cantera del Real Madrid desde edad benjamín.
Alineación del Talavera
Así saldrá el Talavera esta noche.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 💙🤍#CFTalaveraRealMadrid #LaCopaMola pic.twitter.com/oEDrAlqv83
— CF Talavera de la Reina (@CFTalavera) December 17, 2025
¡Tenemos alineación del Madrid!
¡Juega Mbappé! Así sale el Real Madrid esta noche: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Arda Güler, Mastantuono; Endrick, Mbappé y Gonzalo García.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @CFTalavera
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/hjweZHzVnO
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2025
¡Buenas noches!
¡Bienvenidos! El Real Madrid ya está en Talavera de la Reina para disputar el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Xabi Alonso visita a un rival que milita en Primera RFEF y ocupa posiciones bajas en su grupo, aunque afronta la cita con la ilusión propia de medirse a uno de los grandes del fútbol español. En una hora rodará la pelota en el Estadio El Prado por un lugar en octavos.
Real Madrid y Talavera de la Reina se enfrentan en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este miércoles 17 de diciembre. Los blancos visitan el Estadio El Prado en una eliminatoria marcada por la diferencia clara de nivel y categoría y por ser a partido único. El objetivo es claro: avanzar de ronda y evitar cualquier contratiempo. Sigue en DIARIO MADRIDISTA el directo de este Talavera – Real Madrid con los comentarios en vivo, minuto a minuto, ocasiones, goles y resultado de la eliminatoria de Copa del Rey.
Talavera – Real Madrid, en directo
Esta es la posible alineación del Real Madrid ante el Talavera: Lunin; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Mastantuono, Arda Güler; Gonzalo, Rodrygo y Endrick.
La Real Federación Española de Fútbol ha fijado el Talavera de la Reina – Real Madrid para este miércoles 17 de diciembre, con inicio a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera una previa sin incidentes y un ambiente de gala en El Prado para un choque que decidirá el pase a los octavos de final.
El encuentro entre Talavera y Real Madrid se podrá ver en directo y en abierto por televisión a través de La 1 de RTVE, ya que el ente público posee los derechos de emisión de varios partidos de la Copa del Rey. Esto permitirá a todos los aficionados seguir el choque gratis, sin necesidad de suscripción.
Los aficionados que no puedan seguir el partido por televisión o streaming tendrán la opción de escucharlo en directo por radio. Emisoras como Cadena SER, RNE, Onda Cero, COPE o Radio Marca conectarán con El Prado para ofrecer el minuto a minuto de este duelo copero.
El se disputará en el Estadio El Prado, situado en Talavera de la Reina (Toledo). Inaugurado en 1944 y remodelado en varias ocasiones, el recinto cuenta con una capacidad para algo más de 4.000 espectadores, y se espera un lleno absoluto para un partido histórico para el conjunto local.
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Guillermo Cuadra Fernández como colegiado principal del encuentro. En esta ronda de la Copa del Rey no se utiliza el VAR, por lo que todas las decisiones recaerán exclusivamente en el árbitro sobre el terreno de juego.
¡Recordamos alineaciones!
Talavera: Gonzalez, Roig, Farrando, Lopez, Cuenca, Gallardo, Doncel, Isaiah, Sanchez, Renzo, Moreno
Real Madrid: Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Arda Güler, Mastantuono; Endrick, Mbappé y Gonzalo.