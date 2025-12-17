Convocatoria del Real Madrid contra el Talavera: Mbappé viaja a Talavera y Xabi se lleva a seis canteranos

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Talavera en Copa del Rey está marcada por la presencia de Kylian Mbappé y los canteranos que Xabi Alonso ha decidido citar para este encuentro. Javi Navarro, Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, David Jiménez y Fran González han sido citados con el primer equipo.

Por otro lado, en cuanto a las bajas, Xabi Alonso no podrá contar con Camavinga, Carvajal, Trent, Militao, Mendy, Rüdiger, Valverde, Ceballos y Brahim. Courtois, Valverde y Rüdiger no viajan por descanso. Ninguno de los tres está lesionado, pero sí sufren diferentes molestias físicas. Por otro lado, Ceballos es baja por culpa de una gastroenteritis, mientras que Brahim ya está concentrado con Marruecos para jugar la Copa de África. A última hora se ha caído Asencio por fiebre.

La Copa empieza para el Real Madrid

El Real Madrid comienza su andadura en la Copa del Rey midiéndose al Talavera. Un partido complicado, donde los blancos deberían ser tremendamente superiores, pero no se deberían fiar de un conjunto de Primera Federación que tiene todo que ganar y nada que perder.

El Real Madrid llega a este encuentro tras haber ganado al Alavés el pasado domingo en Mendizorroza. Los blancos superaron al conjunto vitoriano gracias a los goles de Mbappé y Rodrygo Goes. No obstante, sufrieron para sacar adelante un encuentro que era clave para el futuro de Xabi Alonso como entrenador madridista.

Y es que, si Xabi no hubiese ganado al Alavés, la decisión del club era destituirle. La victoria contra los vascos ha dado oxígeno a un entrenador donostiarra que, salvo sorpresa, será el entrenador del Real Madrid frente al Talavera y contra el Sevilla. No obstante, una mala imagen o, lo que sería peor, un pinchazo en alguno de estos dos partidos obligarían a la entidad madridista a tomar decisiones.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carreras, Fran García, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas.

Centrocampistas: Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.