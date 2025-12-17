Ni lubina ni almejas: los alimentos que no van a estar en las mesas de clase media-baja esta Navidad según la OCU

La subida de los precios durante Navidad es algo habitual, aunque parece que este año, en muchos hogares algunos alimentos que son básicos o que de hecho, suelen ser los grandes protagonistas, no van a estar presentes. Así lo refleja el último Observatorio de precios de Navidad de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que señala que la cesta típica de alimentos de Navidad vuelve a encarecerse, pero en algunos casos concretos, más de lo esperado.

De media, el informe de la OCU señala que los alimentos más habituales de la cesta de Navidad suben un 5,1% respecto al año pasado. Puede parecer un porcentaje asumible, pero cuando se pone en contexto la foto cambia: en diez años, la cesta navideña ha subido ya un 57%. Para muchos hogares de clase media-baja, eso marca un límite claro. El resultado provoca que muchos productos que antes entraban en la mesa de Nochebuena ahora se miran, se comparan y algunos de ellos, aunque no nos guste, se quedan en la tienda o supermercado.

Los alimentos que no van a estar en las mesas de clase esta Navidad según la OCU

El estudio de la OCU sobre los alimentos de la cesta de Navidad, ha analizado 16 que son muy habituales en estas fechas en distintas ciudades españolas, entre ellas Bilbao, Madrid o Sevilla. El primer control, realizado a principios de diciembre, confirma algo que muchos consumidores ya perciben sin necesidad de estadísticas: la mayoría de los productos clave han subido.

De los 16 alimentos analizados, 10 son ahora más caros que hace un año. Y no hablamos sólo de caprichos. Suben carnes, pescados y mariscos que forman parte del menú tradicional. El redondo de ternera y las ostras encabezan las subidas, pero no son los únicos. La lubina, el jamón ibérico de cebo, el cordero lechal o incluso la merluza también cuestan más.

En este contexto, planificar la compra se ha convertido casi en una estrategia de supervivencia doméstica. Ya no se compra lo de siempre, sino lo que permite el presupuesto.

Por qué la lubina empieza a desaparecer del menú

La lubina es uno de esos productos que este año se están quedando fuera de muchas mesas. Su precio ha subido un 10%, una cifra que la sitúa entre los pescados que más se encarecen en esta campaña navideña. Para muchas familias, ese incremento es suficiente para descartarla.

No es sólo la subida de este año. Es la sensación acumulada de que, Navidad tras Navidad, ciertos pescados se han ido convirtiendo en un lujo. La lubina, que durante años fue una opción habitual para celebraciones, hoy compite directamente con alternativas más baratas que permiten cuadrar mejor las cuentas. En hogares donde el margen es pequeño, la decisión no se alarga mucho. Simplemente, se cambia de plato.

Almejas también suben un año más

Algo parecido ocurre con las almejas. Su precio sube un 6% respecto al año pasado y, aunque no lideran el ranking de incrementos, siguen siendo un producto caro. Especialmente si se compran frescas y en fechas cercanas a Nochebuena.

Aquí el patrón se repite. No es una cuestión de gustos, sino de prioridades. Para muchas familias, el marisco fresco ha pasado de ser un clásico a convertirse en algo prescindible. La propia OCU lo reconoce cuando recomienda optar por marisco congelado o comprar con antelación para evitar los picos de precio.

Los precios que explican el cambio de hábitos

El informe deja además otro dato que ayuda a entender por qué tantas mesas serán distintas este año. Siete productos han alcanzado máximos históricos de precio y son:

Jamón ibérico de cebo: 67,52 €/kg

Ostras: 30,84 €/kg

Cordero lechal: 23,18 €/kg

Redondo de ternera: 20,22 €/kg

Pavo: 6,65 €/kg

Granada: 3,18 €/kg

Piña: 2,19 €/kg

Entonces, cuando un kilo de jamón supera los 67 euros o las ostras rondan los 31 euros, el problema ya no es elegir marca, sino decidir si entran o no en la compra. Para muchas familias de clase media-baja, la respuesta es no.

Qué están haciendo las familias para abaratar la Navidad

Ante este escenario, la OCU insiste en algunas recomendaciones que ya se han vuelto habituales. Comprar con antelación, comparar precios y aprovechar ofertas es casi obligatorio. Pero también hay cambios más profundos.

La carne de ave gana terreno frente a otras carnes más caras. El marisco congelado sustituye al fresco. Y en algunos casos, directamente, se reduce el número de platos o se apuesta por recetas más sencillas.

La petición de la OCU al Gobierno

Más allá del análisis de precios, la organización vuelve a poner el foco en las medidas fiscales. Reclama una rebaja temporal del IVA en los alimentos básicos y una reducción del impuesto aplicado a la carne y el pescado.

La idea es aliviar, aunque sea parcialmente, el sobrecoste que soportan los hogares en un momento especialmente sensible del año. Mientras tanto, la realidad es la que es: esta Navidad será más cara y, para muchas familias, distinta. Productos como la lubina o las almejas lo reflejan bien. No desaparecen por falta de tradición, sino porque, simplemente, ya no salen las cuentas.