El precio de numerosos alimentos como el de los huevos, el café, la carne de vaca, el chocolate o el cacao se han disparado entre enero y noviembre de este año, a las puertas de las celebraciones y comidas de Navidad. En concreto, el coste de estos productos se ha disparado porcentajes de más de dos dígitos, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la alta inflación que sufre España estaría afectando de forma especial a alimentos como los huevos, que se han encarecido un 30% en los once primeros meses del año; el café, que ha subido de precio un 17%; el chocolate, que acumula un incremento del 13,3%; la carne de vacuno, que es un 15,6% más cara; y el cacao y el chocolate en polvo, que han elevado sus precios un 12,4%.

Todos ellos suben más de dos dígitos. No obstante, por debajo del 10%, todavía hay muchos productos que siguen disparados. Entre los precios de los alimentos que se encuentran en este rango con grandes subidas se encuentran:

Frutas frescas o refrigeradas : +9,1%

: +9,1% Frutos secos y de cáscara : +6,8%

: +6,8% Pescado congelado : +7%

: +7% Despojos comestibles : +7%

: +7% Mantequilla : +5,1%

: +5,1% Leche entera: +5,1%

No obstante, hay algunos productos, aunque muchos menos, que se han abaratado en comparación con el año anterior, como por ejemplo:

El aceite de oliva : su precio ha caído un 32,3%

: su precio ha caído un 32,3% El azúcar : -5,3%

: -5,3% Las patatas : -2,6%

: -2,6% Los alimentos para bebé: -1,8%

El precio de la compra sube en Navidad

No obstante, teniendo en cuenta los datos del INE, el precio del aceite de oliva se ha encarecido el 2,6% en valores mensuales, es decir, desde octubre y hasta noviembre. Esto supone su segunda subida mensual consecutiva. De hecho, desde enero de 2021, el ahora conocido como oro líquido acumula un incremento en su precio del 57,7%. En términos interanuales (de noviembre de 2024 a noviembre de 2025), los huevos son los alimentos que más han subido de precio en España, con un alza interanual del 30,2%. Le siguen la carne de vacuno (+18%), el café (+17,3%), otros aceites comestibles (+17%), el chocolate (+14,5%) y el cacao (+12,4%). Al precio del café le está afectando las condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores, lo que ha reducido las cosechas. Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos han dificultado el transporte y la distribución del café, encareciendo aún más su precio, y la demanda ha aumentado, sobre todo en mercados emergentes como China. El chocolate, aunque sigue siendo mucho más caro que hace un año (+14,5%), ha moderado bastante su tendencia alcista, pues ha llegado a presentar este año crecimientos interanuales en su precio del orden del 25%. En los once primeros meses del año, los precios han subido en España un 2,6%. Casi siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda (sin incluir la compra de pisos) es responsable de seis décimas y los alimentos, de algo más de medio punto.