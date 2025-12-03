El truco de Mariano Sánchez, carnicero, para ahorrar en la compra de Navidad: «La realidad es que la carne…»

Se acerca la Navidad y, con la época más bonita del año, llega la tradicional compra para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Ahorrar en la compra de Navidad será el gran objetivo de millones de españoles durante estas fechas y, por ello, el carnicero Mariano Sánchez, que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, ha dado una serie de consejos a los españoles para no gastar euros de más. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la obligatoria compra con motivo de la Navidad.

Ahorrar en la próxima compra de Navidad en este 2025 será más difícil que nunca por el incremento en el precio de los principales alimentos que forman parte de la cesta de la compra. El Instituto Nacional de Estadística situó en un 3% la inflación del pasado mes de noviembre y en el último mes la inflación ha subido un 0,83%, siguiendo la tendencia ascendente de este mes de otoño. La carne lidera la subida con un aumento del 13,5% con respecto a junio de 2024.

Según ha informado la OCU, las frutas y hortalizas han subido un 8,2% en un año, las carnes un 7% y el precio del pescado ha escalado hasta un 3,4%. En lo que va de año, el huevo es el alimento que más ha subido (casi un 16%) y la carne de vacuno, que suele ser un plato típico en Navidad, se ha encarecido hasta un 10,7% a nivel nacional. En total, desde la pandemia los alimentos han subido un 36%. Por ello, un experto en la materia ha querido dejar algún truco para la tradicional compra de Navidad.

El consejo para la compra de Navidad

Mariano Sánchez, el carnicero viral de las redes sociales, ha publicado un vídeo en TikTok en el que ha desvelado algunos consejos para ahorrar unos euros en la compra de Navidad. El As carnicero, como así se hace llamar, en su perfil oficial, ha puesto el foco en la compra anticipada como principal método para generar un ahorro durante estas fechas navideñas.

«Se acerca la fiesta de Navidad. Te recomiendo que te adelantes a hacer la compra por varias razones», comienza diciendo este experto en la materia que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales. «El precio de tu producto elegido para esa noche te va a subir y lo mejor escasea durante en esas fechas», cuenta.

«Te recomiendo que lo compres ya en tu carnicero de confianza, que te lo va a preparar con amor, con más tranquilidad y tranquilamente lo puedes congelar y te vas a olvidar de la cena o la comida de esos días», dice sobre lo que debes hacer con la compra de Navidad: comprar los productos que se puedan congelar semanas antes.

«Esos días los supermercados están a tope y los carniceros van de locos con pedidos, atendiendo a la gente… Parece que no, pero no se atiende a una persona igual», dice antes de finalizar con la siguiente reflexión: «Ahora es una buena fecha para poder comprar y congelar. Esa es mi recomendación». Con esta práctica seguro que te puedes ahorrar unos euros en la compra de Navidad. Esto es algo indispensable viendo cómo están los precios en España a finales de 2025.