Las playlists definitivas de Navidad en Spotify: villancicos clásicos y temazos que marcan el inicio de diciembre

La llegada del 1 de diciembre marca ese momento en el que damos por inaugurada la temporada navideña. Es el día perfecto para pensar en montar el árbol, encender las luces y acompañarlo todo con una playlist navideña que mezcle tradición, nostalgia y ese toque internacional que convierte cualquier salón en un escenario festivo. Spotify ofrece una selección enorme de villancicos, pero hay algunas listas especialmente cuidadas que funcionan muy bien para ambientar cualquier plan.

Villancicos en español para activar el espíritu navideño

Las canciones de siempre son las que mantienen vivo ese ritual que repetimos año tras año. Para quienes buscan villancicos tradicionales con sabor local, la lista “Navidad española tradicional y clásica (Villancicos y canciones navideñas de España)” es una de las más completas. Reúne himnos populares y versiones de toda la vida que encajan con reuniones familiares y momentos de decoración.

Otra opción muy interesante es la playlist oficial “Villancicos Navideños”, donde conviven temas como “Campana sobre campana”, “Los peces en el río”, “Arre borriquito” o “Ya vienen los Reyes Magos”. Es perfecta para quienes buscan variedad y un ambiente muy reconocible con olor a Navidad

También merece la pena echar un vistazo a “60 Canciones de Navidad en Español”, una recopilación con voces y estilos distintos, ideal para acompañar tardes de sofá, chimenea o meriendas navideñas:

Clásicos internacionales que nunca fallan

Si hay algo que define esta época del año es la mezcla de villancicos tradicionales con canciones navideñas modernas. Y para eso, Spotify tiene algunas playlists que son referencia absoluta. “Christmas Classics” reúne los eternos himnos navideños interpretados por artistas que van desde Frank Sinatra hasta Ella Fitzgerald. Es una selección elegante, atemporal y muy adecuada para cualquier ambiente festivo.

Para quienes quieren una Navidad más actual, la playlist “Christmas Hits” incluye éxitos recientes y clásicos modernos que suenan en todas las radios durante estas fechas. Mezcla versiones, colaboraciones y temas pop con espíritu navideño, lo que la hace perfecta para cenas, reuniones o incluso para trabajar con algo de ambiente.

Y si lo que te apetece es una maratón musical completa, “100 Greatest Christmas Songs Ever” propone un recorrido por generaciones enteras de música navideña. Temas lentos, pop, jazz, voces legendarias y algún que otro tema inesperado que encaja sorprendentemente bien en la mezcla.

Un diciembre que empieza con música

La Navidad no empieza de verdad hasta que suenan las primeras notas de un villancico, y Spotify ofrece mucha variedad. Estas playlists mezclan tradición, modernidad y un toque internacional que convierte cualquier estancia en un espacio festivo. Si querías una excusa para poner música navideña desde hoy mismo, ya la tienes, diciembre está aquí y la banda sonora también.