Alexa premia a los mayores fans de Operación Triunfo con un Echo Dot OT Edición Limitada

Alexa vuelve a sumarse al fenómeno de Operación Triunfo y lo hace por todo lo alto. La asistente de Amazon ha acompañado una vez más al icónico talent show disponible en exclusiva en Prime Video en España y en 30 países de Latinoamérica, esta vez con una acción que ha revolucionado a los seguidores: el sorteo del Echo Dot OT Edición Limitada, un dispositivo exclusivo del que apenas existen unas decenas de unidades y que no está a la venta.

Un fin de semana de firmas, retos y miles de fans

Para encontrar a los seguidores más fieles del programa, Alexa y Prime Video organizaron una búsqueda muy particular durante las firmas oficiales de discos celebradas el pasado fin de semana en Madrid, Barcelona y Valencia. Fueron citas multitudinarias que reunieron a miles de admiradores y que sirvieron como escenario perfecto para poner a prueba el nivel de pasión y conocimiento sobre el universo de Operación Triunfo.

En Madrid, más de 3.000 personas acudieron a la firma de Olivia, Guille Toledano y Téyou. Allí, el creador Iban García animó la actividad con su particular ‘BingOT’, un juego pensado para encontrar a los verdaderos expertos del formato. Los ganadores se llevaron uno de los codiciados Echo Dot OT Edición Limitada.

Barcelona tampoco se quedó atrás. Más de 2.800 seguidores asistieron a la firma de Crespo, Cristina y Guillo Rist, donde LaJotaRoja fue la encargada de premiar a los más madrugadores y a quienes respondieron preguntas muy concretas. Algunas alcanzaron nivel experto, como “¿Qué papel tenía Crespo en el sándwich?” o “¿Cuál fue la nota media de Cristina en la PAU?”.

En Valencia, la actividad continuó durante la firma de Claudia Arenas, Tinho y Lucía Casani, un evento que congregó a más de 2.900 asistentes. Allí, Helio dinamizó un concurso de talentos en el que los fans cantaron temas del programa y superaron desafíos relacionados con el show. Los mejores también se marcharon con un Echo Dot OT Edición Limitada.

Un dispositivo exclusivo que ya es pieza de coleccionista

Todas las unidades del Echo Dot OT Edición Limitada se entregaron únicamente durante estas actividades, convirtiéndose rápidamente en uno de los objetos más exclusivos para el fandom. Amazon ha confirmado que se trata de un dispositivo creado especialmente para esta edición del concurso y que no estará disponible a la venta.

Alexa también propone retos en casa

Además de las acciones presenciales, Alexa permite unirse al fenómeno desde cualquier lugar. Con solo decir “Alexa, lanza el reto de Operación Triunfo”, los usuarios pueden participar en una experiencia interactiva que mide cuánto saben del programa. También es posible decir “Alexa, cruza la pasarela” para recrear el icónico momento de salvación acompañado de la sintonía oficial.

Como en temporadas anteriores, Alexa ofrece resúmenes semanales. Cada martes, basta con pedir “Alexa, dime el resumen de Operación Triunfo” para conocer el expulsado, el favorito de la semana y otros detalles antes de ver la gala completa en Prime Video.