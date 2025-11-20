Amazon arranca su Black Friday con rebajas contundentes en toda su gama de altavoces inteligentes

El Black Friday de Amazon arranca con rebajas en toda la gama de altavoces y pantallas Echo, una oportunidad ideal para actualizar el hogar conectado. La campaña de hoy pone el foco en dispositivos que hacen la vida más cómoda entre rutinas, música, recordatorios y control del hogar inteligente, con precios especialmente atractivos en prácticamente toda la familia Echo.

Echo Pop: pequeño, simple y para habitaciones secundarias

El Echo Pop baja hasta los 26,99 euros y se presenta como la puerta de entrada más económica al ecosistema Alexa. Es un altavoz muy compacto, perfecto para habitaciones pequeñas o espacios secundarios donde solo necesites pedir música, gestionar alarmas o controlar un par de luces. Encaja bien en habitaciones juveniles, despachos o recibidores, y es ideal para quien quiere probar Alexa sin invertir mucho. Tuvimos la oportunidad de probarlo y dictar nuestro veredicto.

Echo Dot: el superventas para casi cualquier casa

Por 29,99 euros, el Echo Dot vuelve a su papel de dispositivo para todo. Ofrece mejor sonido que el Pop, con más cuerpo y graves algo más definidos, suficiente para la cocina, el salón o un dormitorio principal. Es una opción versátil para quien busca escuchar música, añadir rutinas domésticas o conectar accesorios inteligentes sin complicaciones ni gasto elevado.

Echo Spot: pensado para la mesita de noche

El Echo Spot baja a 49,99 euros y recupera su esencia: un reloj inteligente con Alexa diseñado para el dormitorio. Es muy cómodo para configurar alarmas personalizadas, consultar el tiempo, ver información básica de un vistazo o reproducir podcasts antes de dormir. Su formato compacto encaja en la mesilla de noche sin ocupar espacio extra.

Echo Show 5: pantalla pequeña para tareas rápidas

El Echo Show 5 se queda en 64,99 euros y está orientado a quienes prefieren ver la información en pantalla. Funciona muy bien en la cocina para consultar recetas, ver cámaras de seguridad o gestionar listas de la compra. Su tamaño reducido permite colocarlo en casi cualquier sitio, aportando versatilidad sin llamar la atención.

Echo Dot Max: un salto en calidad de audio

Por 99 euros, el Echo Dot Max está dirigido a usuarios que priorizan la música sin irse a modelos más grandes. Ofrece un audio más potente y detallado, adecuado para salones pequeños o habitaciones donde se escucha música con frecuencia. Es un buen equilibrio entre tamaño, calidad y precio. Sin duda, una de las oportunidades para pillar en Amazon en este Black Friday.

Echo Show 8: un formato muy versátil para toda la familia

El Echo Show 8 baja a 179 euros y destaca por su pantalla equilibrada entre tamaño y comodidad. Es ideal para videollamadas con buena nitidez, consultar cámaras, reproducir series o gestionar rutinas visuales más complejas. Resulta muy útil en cocinas o salones, especialmente en hogares con varios convivientes.

Echo Show 11: pensado para ocupar un lugar central en casa

A 214 euros, el Echo Show 11 ofrece una pantalla más amplia para quienes necesitan más espacio visual. Es adecuado para reproducir contenido mientras cocinas o realizas tareas, o simplemente para tener un panel más grande donde controlar luces, cámaras o calendarios domésticos.

Echo Studio: la mejor calidad de sonido en la gama Echo

El Echo Studio se sitúa también en 214 euros y está claramente pensado para amantes de la música. Ofrece el audio más rico y potente de la familia, con soporte para formatos de alta fidelidad. Funciona muy bien como altavoz principal en salones o despachos amplios. No te pierdas nuestro análisis, es muy reciente.

Echo Show 15: un panel informativo para toda la familia

Con precio de 299 euros, el Echo Show 15 se puede colocar en la pared como un panel central del hogar. Es muy útil para ver calendarios familiares, notas, cámaras o contenido en streaming. Su tamaño grande lo convierte en una herramienta cómoda para hogares con varios miembros.

Echo Show 21: la pantalla más grande y completa

El Echo Show 21 baja a 399 euros y es la apuesta más ambiciosa de Amazon. Su gran pantalla permite gestionar rutinas visuales, reproducir vídeos o usarlo como centro multimedia del hogar. Resulta especialmente útil en cocinas grandes, salones o espacios donde se consulta contenido mientras se realizan otras tareas.

Un Black Friday que marca el ritmo de las ofertas

El Black Friday Amazon se adelanta ocho días y empieza fuerte. Deja claro que la compañía quiere liderar las compras del hogar inteligente desde el primer instante. Con descuentos en toda la gama Echo y opciones para todo tipo de usuarios, es un buen momento para renovar dispositivos o probar por primera vez el potencial de Alexa en casa.