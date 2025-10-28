WhatsApp ya admite las Live Photos del iPhone: así funcionan y qué cambia al usarlas

WhatsApp ha comenzado a admitir de forma nativa las Live Photos del iPhone, una función muy esperada por los usuarios de Apple. Hasta ahora, este tipo de imágenes que combinan foto y vídeo solo podían enviarse como clips o GIFs, perdiendo su esencia original. Con la nueva actualización, las Live Photos se reproducen directamente en WhatsApp con su movimiento y sonido, ofreciendo una experiencia más fiel al contenido que se captura con la cámara del iPhone.

Qué son las Live Photos y por qué ahora importan en WhatsApp

Apple introdujo las Live Photos en 2015 y desde entonces se han convertido en una forma muy popular de conservar momentos con un toque de vida. A diferencia de una imagen estática, este formato guarda un breve vídeo de 1,5 segundos antes y después de hacer la foto, incluyendo además el sonido ambiente.

Hasta ahora, cuando se compartían en WhatsApp, se convertían automáticamente en un archivo plano o en un GIF sin audio. La integración nativa cambia eso por completo. Ahora, al compartir una Live Photo, WhatsApp reconoce el formato y permite que el receptor vea exactamente lo mismo que el usuario captó con su iPhone.

Así funciona la compatibilidad con Live Photos

El aviso que aparece al abrir la cámara de WhatsApp en iOS lo deja claro: “Ahora se admiten las Live Photos”. Esto significa que, al hacer una foto con el modo Live activado, la app guardará también los segundos anteriores y posteriores, junto al sonido. De esta forma, cada imagen se convierte en un pequeño clip que cobra vida cuando se toca en la galería o dentro del chat.

Para desactivar esta función, basta con pulsar el botón de Live Photo en la interfaz de la cámara, tal como se haría en la app de Cámara del iPhone. WhatsApp, por tanto, ofrece control total al usuario sobre cuándo quiere capturar movimiento y cuándo no.

Diferencias frente a enviar vídeos o fotos normales

Hasta ahora, muchos usuarios recurrían a grabar vídeos cortos o exportar sus Live Photos como GIFs para compartirlos por WhatsApp. El problema era que los GIFs perdían calidad y no tienen sonido, mientras que los vídeos ocupaban más espacio y no se comportaban como una foto. Con la nueva opción, se conserva el formato original, ni vídeo largo ni imagen fija, sino una instantánea animada y con sonido natural.

Privacidad y almacenamiento: detalles a tener en cuenta

Las Live Photos son más grandes que una foto convencional, ya que incluyen audio y varios fotogramas adicionales. Por tanto, ocupan más espacio en el almacenamiento del móvil y en las copias de seguridad de WhatsApp. Además, el hecho de que graben sonido puede captar conversaciones o ruidos que el usuario no desea compartir. La recomendación es revisar bien el contenido antes de enviarlo o desactivar la función si se quiere mantener la discreción.

Disponibilidad en iOS y limitaciones en Android

La función está llegando de forma progresiva a los usuarios de iPhone con la última versión de WhatsApp, tanto en la App Store como en la versión beta de TestFlight. Por ahora, quienes reciban una Live Photo desde Android seguirán viéndola como un vídeo corto o GIF, aunque la integración podría ampliarse en futuras actualizaciones.