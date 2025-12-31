Lo que más se usa el móvil en los 10 minutos antes de las uvas de Nochevieja

Hay un momento muy concreto en Nochevieja en el que el móvil se convierte en el auténtico protagonista de la casa. No es durante la cena, ni justo después de las uvas. Es en esos 10 minutos previos a las campanadas, cuando todo el mundo ya está en el salón, pero nadie está del todo tranquilo. Da igual la edad, el tipo de familia o si eres de los que reniegan del smartphone en la mesa. En ese tramo final, el móvil se usa, y mucho, siempre para las mismas cosas.

WhatsApp echando humo

Es, con diferencia, lo más utilizado. Grupos familiares, amigos, compañeros de trabajo o ese contacto con el que apenas hablas en todo el año. Aparecen mensajes como “por si luego no hay señal, “feliz año adelantado” o el clásico “¿ya son?”. Muchos aprovechan para copiar y pegar el mensaje que enviarán después, dejarlo preparado y no tener que pensar cuando llegue el momento.

Google como árbitro oficial de las campanadas

Aunque la tele esté encendida, alguien siempre duda. ¿Cómo va la cosa? ¿Es la hora real? El buscador se llena de consultas tipo “hora exacta campanadas”, “cuenta atrás Nochevieja” o directamente “qué hora es ahora mismo”.

No es desconfianza en la tele, es necesidad de certeza. Nadie quiere empezar a comer uvas antes de tiempo ni quedarse atrás.

La cámara abierta, aunque no se grabe nada

El móvil pasa de mano en mano “por si acaso”. Selfies previos, vídeos improvisados, pruebas de encuadre, discusiones sobre si grabar en vertical u horizontal…Muchas de esas fotos nunca se compartirán, pero la cámara se abre igual. Es casi un reflejo automático.

Ajustes rápidos de última hora

Bajar el volumen, silenciar notificaciones, poner el modo avión “por si entra una llamada”, subir el brillo, limpiar la lente con la manga… Son pequeños gestos que se repiten cada año, como parte del ritual moderno de Nochevieja.

Redes sociales para comprobar que no vamos tarde

Un vistazo rápido a X, Instagram o TikTok sirve para confirmar que nadie ha celebrado aún el Año Nuevo. Si nadie está brindando, estamos a salvo.

Es una comprobación silenciosa, rápida y casi inconsciente, pero muy habitual.

El móvil como reloj de emergencia

Aunque haya relojes en la pared o en la tele, el móvil acaba siendo el plan B. Está en la mano, vibra, se desbloquea en un segundo y da la sensación de ser más fiable. Cuando faltan segundos, muchos miran más el móvil que la pantalla grande.

En esos 10 minutos previos a las uvas, el móvil no es una distracción, es una herramienta de seguridad emocional. Nos asegura que llegamos a tiempo, que no nos perdemos nada y que todo está bajo control justo antes de brindar por un año nuevo.

Con este mi último artículo de 2025, y siendo las 21:21 horas del 31 de diciembre de 2025, me dispongo a rematar la cena no sin antes desearos un feliz 2026, ya tengas o no el móvil en la mano en Nochevieja.