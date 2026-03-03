Apple presenta el nuevo MacBook Air M5 que duplica almacenamiento y estrena Wi-Fi 7

El nuevo MacBook Air M5 ya es oficial y llega para dar un salto relevante en rendimiento, inteligencia artificial y conectividad sin renunciar al diseño fino y ligero que lo ha convertido en el portátil más popular del mundo. Apple apuesta por una evolución que no solo mejora cifras técnicas, sino que refuerza su posición en el ámbito educativo, profesional y empresarial.

Rendimiento del MacBook Air con M5 enfocado en la IA

El chip M5 incorpora una CPU de 10 núcleos con el núcleo de CPU más veloz del mercado y una GPU de hasta 10 núcleos que integra un Neural Accelerator en cada núcleo. Esta arquitectura permite multiplicar el rendimiento en tareas de inteligencia artificial frente a generaciones anteriores. Según los datos facilitados por la compañía, el procesamiento de vídeo con IA en Topaz Video puede ser hasta 6,9 veces más rápido que en un modelo con M1 y casi el doble frente al M4.

También mejora de forma notable el renderizado 3D en Blender gracias al trazado de rayos de tercera generación, así como el trabajo con imágenes en Affinity. La memoria unificada alcanza un ancho de banda de 153 GB/s, un 28 % más que el M4, lo que supone mayor fluidez en multitarea y apertura de aplicaciones más rápida.

En navegación web, Apple afirma que el rendimiento es hasta un 50 % superior al de un portátil PC con procesador Intel Core Ultra X7, y en tareas exigentes puede duplicar su velocidad.

Más almacenamiento y SSD más rápida

Una de las mejoras más tangibles del MacBook Air con M5 es que parte ahora de 512 GB de almacenamiento, el doble que la generación anterior. Además, puede configurarse hasta con 4 TB, algo especialmente interesante para creadores de contenido, fotógrafos o usuarios que trabajen con grandes bibliotecas de archivos.

La nueva SSD duplica la velocidad de lectura y escritura respecto al modelo previo, acelerando la importación de proyectos pesados o el acceso a archivos de gran tamaño.

Diseño continuista con mejoras clave

El equipo mantiene el chasis de aluminio fino y ligero, disponible en 13 y 15 pulgadas. Se ofrece en azul cielo, medianoche, blanco estrella y plata. La pantalla Liquid Retina alcanza los 500 nits de brillo y es compatible con mil millones de colores.

Integra una cámara de 12 MP con Center Stage y Vista Cenital, un sistema de tres micrófonos para mejorar la claridad en videollamadas y sonido envolvente compatible con audio espacial y Dolby Atmos. La autonomía llega hasta 18 horas y la carga rápida permite recuperar batería en poco tiempo.

En conectividad, el nuevo chip inalámbrico N1 introduce Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Dispone de dos puertos Thunderbolt 4 compatibles con hasta dos monitores externos y mantiene MagSafe para la carga.

macOS Tahoe y Apple Intelligence

El MacBook Air con M5 llega acompañado de macOS Tahoe, que incorpora un rediseño con Liquid Glass y nuevas opciones de personalización. La integración con Apple Intelligence permite funciones como Traducción en Tiempo Real en Mensajes, mejoras automáticas en Recordatorios o automatizaciones avanzadas en Atajos. Las funciones de Continuidad incluyen la app Teléfono en el Mac para realizar llamadas desde un iPhone cercano y un nuevo efecto Marco de Luz en videollamadas.

Disponibilidad y precio

El MacBook Air con M5 se puede reservar desde mañana 4 de marzo y estará disponible el 11 de marzo. El modelo de 13 pulgadas parte de 1.199 euros, con precio educativo desde 1.089 euros. El modelo de 15 pulgadas comienza en 1.499 euros, o 1.379 euros para el sector educativo.

Apple refuerza la propuesta de su portátil más vendido con un planteamiento claro en inteligencia artificial, almacenamiento ampliado y conectividad avanzada, consolidando al MacBook Air con M5 como una de las referencias en su categoría.