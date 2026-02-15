UGREEN DXP4800 Pro: el NAS profesional que convierte tu casa en una estación de trabajo privada

El UGREEN DXP4800 Pro es la apuesta más ambiciosa de la marca en almacenamiento en red para quienes necesitan algo más que un simple servidor doméstico. Este NAS de cuatro bahías, evolución de un modelo que tuvimos la oportunidad de testar, está pensado como una estación de trabajo privada capaz de centralizar proyectos, copias de seguridad, bibliotecas multimedia y servicios avanzados en un único equipo compacto.

UGREEN DXP4800 Pro, una estación de trabajo privada con potencia

El corazón del equipo es un procesador Intel Core i3-1315U de 13ª generación con 6 núcleos y 8 hilos, combinando 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, capaz de alcanzar hasta 4,5 GHz. Esta configuración permite mover con soltura tareas exigentes como edición de vídeo, virtualización o despliegue de contenedores Docker, sin que el sistema se resienta cuando varias funciones trabajan al mismo tiempo.

Frente a modelos inferiores de la gama, el DXP4800 Pro ofrece mayor capacidad de proceso y una gráfica integrada con 64 unidades de ejecución, lo que mejora el rendimiento en transcodificación de vídeo y cargas relacionadas con inteligencia artificial. Esto da como resultado en una experiencia más fluida al gestionar bibliotecas de fotos con reconocimiento automático o al reproducir contenido 4K en red local.

Almacenamiento masivo con aceleración SSD

Uno de los grandes argumentos del UGREEN DXP4800 Pro es su capacidad de almacenamiento. Soporta hasta cuatro discos SATA, con un máximo combinado de 120 TB, además de dos ranuras M.2 NVMe que permiten añadir hasta 16 TB adicionales. En total, puede alcanzar 136 TB, una cifra pensada para quienes manejan grandes volúmenes de vídeo, fotografía o documentación profesional.

Las dos ranuras NVMe no solo sirven para ampliar capacidad, sino también para configurar caché SSD. De este modo, los archivos más utilizados se cargan mucho más rápido, eliminando los cuellos de botella típicos de los discos mecánicos. Para un pequeño estudio creativo o un usuario avanzado en casa, esto supone acelerar previsualizaciones, apertura de proyectos o copias internas sin necesidad de montar un servidor dedicado mucho más costoso.

En cuanto a configuraciones, es compatible con modos RAID como RAID 0, 1, 5, 6 o 10, además de JBOD, lo que permite priorizar capacidad o seguridad según las necesidades.

Red 10GbE para transferencias a máxima velocidad

Otro de los puntos diferenciales es su conectividad. Incorpora un puerto 10GbE capaz de alcanzar hasta 1,25 GB/s y un segundo puerto 2,5GbE para garantizar compatibilidad con redes más comunes. Esto significa que mover archivos de varios gigas puede llevar solo unos segundos si la infraestructura de red acompaña.

Soporta SMB Multi-Channel, agregando ancho de banda entre enlaces para mejorar estabilidad y velocidad bajo cargas intensas. En entornos profesionales pequeños o para quienes trabajan con grandes bibliotecas de vídeo en local, esta diferencia se nota desde el primer día.

Un centro multimedia y de servicios en casa

Más allá del perfil profesional, el UGREEN DXP4800 Pro también encaja en un uso doméstico avanzado. Puede convertirse en un auténtico centro multimedia 4K, centralizando películas, series y fotografías en un único repositorio organizado. El sistema operativo UGOS Pro permite gestionar aplicaciones, máquinas virtuales y servicios desde una interfaz pensada para facilitar el control de todo el ecosistema.

Ofrece opciones de 8 o 16 GB de RAM DDR5, ampliables hasta 96 GB, el equipo está preparado para crecer con el tiempo. Es una propuesta híbrida que combina la flexibilidad de un servidor profesional con la comodidad de un NAS doméstico potente, pensada para quienes quieren tener el control total de sus datos sin depender de servicios externos.