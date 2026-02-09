El iPhone 17e apunta a ser el iPhone más sensato de 2026: potencia de sobra y precio contenido

La familia iPhone parece haber encontrado una nueva fórmula para ampliar su base de usuarios sin romper su propio catálogo. Tras el debut del iPhone 16e hace casi un año, todo apunta a que Apple ya tiene listo su sucesor. El iPhone 17e aparece cada vez con más fuerza en las filtraciones y, aunque no hay obviamente confirmación oficial, el consenso es claro: será un modelo continuísta, pero con mejoras muy concretas que pueden marcar la diferencia para muchos usuarios.

Un lanzamiento inminente, sin evento y con mensaje claro

Si se repite la estrategia del año pasado, el iPhone 17e no se presentaría en un gran evento. Lo más probable es un anuncio discreto, mediante nota de prensa, a finales de invierno. Todo encaja con un lanzamiento en febrero, un momento del año en el que Apple suele mover ficha con productos pensados para renovar catálogo y mantener ventas fuera del ciclo habitual de septiembre. El mensaje sería claro, un iPhone actual, con potencia de sobra para varios años, sin el precio de los modelos principales ni de los Pro.

El chip A19 como gran argumento técnico

Una de las mejoras más relevantes de este iPhone estaría en el interior. Los rumores apuntan a que el iPhone 17e incorporará el chip A19, el mismo procesador que daría vida a la gama iPhone 17. Esto es clave, porque coloca a este modelo “económico” al mismo nivel de potencia que los iPhone principales de su generación.

Esto daría como resultado un rendimiento más que suficiente para el día a día, juegos exigentes, edición ligera de vídeo y, sobre todo, una mejor base para las funciones de inteligencia artificial que Apple está desplegando poco a poco en iOS.

MagSafe llega por fin a la gama “e”

Otra de las ausencias más criticadas del iPhone 16e fue MagSafe. Todo apunta a que Apple corregirá ese detalle en el iPhone 17e. La incorporación del sistema magnético no solo afecta a la carga inalámbrica, sino a todo un ecosistema de accesorios que muchos usuarios ya utilizan a diario. Para quien viene de un iPhone más antiguo o quiere aprovechar cargadores y soportes actuales, este cambio es más importante de lo que parece.

Mejor conectividad y eficiencia energética

El iPhone 17e también estrenaría nuevos chips de conectividad diseñados por Apple, una evolución de los actuales módems propios. El objetivo no es solo mejorar la velocidad, sino optimizar el consumo energético y la estabilidad de la conexión, especialmente en redes móviles. No es una mejora que llame la atención sobre el papel, pero sí una de esas que se notan con el uso diario, sobre todo en autonomía y cobertura.

Cámara frontal con salto generacional

En el apartado fotográfico no se esperan grandes revoluciones, pero sí un ajuste interesante. La cámara frontal podría pasar de 12 a 18 mpx, con mejoras pensadas para videollamadas, selfies y uso social. Se habla incluso de funciones como Center Stage, aunque aquí conviene ser prudentes hasta tener confirmación oficial. La cámara trasera seguiría apostando por un único sensor de 48 mpx, apoyándose más en el procesado que en el hardware. Es cierto que aunque el iPhone 16e cumplía en fotografía, había momentos en los que iba justo,sobre todo en condiciones de poca visibilidad.

Diseño reconocible y pantalla sin sorpresas

Apple no parece tener intención de reinventar el diseño del iPhone 17e. Mantendría un formato muy similar al de su predecesor, con un frontal clásico y una pantalla OLED de 6,1 pulgadas. Todo indica que seguirá anclada en los 60 Hz, una decisión conservadora, pero coherente con su posicionamiento.Será un iPhone reconocible a simple vista, sin alardes, pero bien construido y con materiales de calidad.

El precio, la clave de todo

La mejor noticia es que Apple no subiría el precio. Las filtraciones apuntan a una cifra similar a la del iPhone 16e, alrededor de los 700 euros, aunque en Estados Unidos sería de 599 dólares. Eso lo situaría como uno de los iPhone nuevos más accesibles del catálogo, especialmente frente a la subida generalizada de precios en la gama alta.