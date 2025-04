Gracias al UGREEN NASync DXP4800 Plus ya no pago más una nube

Los datos se han convertido en el centro de nuestras vidas, así que contar con una solución de confianza para almacenarlos, gestionarlos y acceder a ellos desde cualquier lugar se ha vuelto fundamental. He tenido la suerte de probar a fondo el UGREEN NASync DXP4800 Plus, y tengo claro que es ante uno de los NAS más completos, potentes y atractivos que tienes ahora al alcance de la mano. Si alguna vez has soñado con tener tu propio servicio en la nube, pero con el control absoluto de tus archivos, este dispositivo puede hacerte replantear todo lo que sabías sobre almacenamiento. El dicho de que «la nube es el ordenador de otro», es cierto, por lo que con un dispositivo de estas características eres tú quien tiene siempre el control.

Unboxing y primeras impresiones

Nada más sacarlo de la caja, el UGREEN NASync DXP4800 Plus transmite calidad. UGREEN ha apostado por un diseño sobrio, pero moderno, con una carcasa metálica resistente y líneas muy elegantes. Aunque no es precisamente compacto, su tamaño se justifica, en su interior hay espacio para cuatro bahías de 3,5″ o 2,5″ SATA, además de dos ranuras M.2 NVMe PCIe 4.0, que permiten configurar una caché SSD ultrarrápida o incluso ampliar el almacenamiento con discos adicionales.

Lo primero que hice fue instalar cuatro discos duros mecánicos de 4 TB. Todo encajó con una facilidad pasmosa, y el sistema reconoció el hardware al instante. Este tipo de detalles marcan la diferencia: no necesitas ser un experto para empezar a usar el dispositivo. Si bien había leído previamente que algunos usuarios han tenido complicaciones en la instalación, no ha sido el caso. Es más, el proceso es muy intuitivo y sencillo.

Potencia de sobra para usuarios exigentes

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su procesador Intel Pentium Gold 8505 de 12ª generación, un chip de 5 núcleos, 1 rendimiento + 4 eficiencia, capaz de gestionar múltiples tareas de forma eficiente. A eso se suman 8 GB de memoria RAM DDR5, ampliables hasta 64 GB, que permiten mover aplicaciones complejas como servidores de medios, contenedores Docker o tareas de inteligencia artificial sin despeinarse.

En mi caso, he podido ejecutar simultáneamente un servidor Plex con transcodificación de vídeo 4K, tareas de sincronización automática de fotos, y el sistema de vigilancia con dos cámaras IP y el rendimiento ha sido impecable. No he experimentado ningún problema, ni siquiera durante transferencias de archivos grandes a través de red.

Conectividad de alto nivel

Uno de los aspectos que más me ha sorprendido es la velocidad de transferencia de archivos. Gracias a su combinación de un puerto Ethernet de 10 GbE y otro de 2,5 GbE, el NAS alcanza velocidades de hasta 1250 MB/s, siempre que tengas una red capaz de soportarlo, claro. Yo lo tengo conectado a un switch multigigabit, y pasar vídeos en bruto de más de 20 GB desde mi equipo de edición ha sido tan rápido como si estuviera trabajando desde un disco local.

A esto se suman puertos USB-C y USB-A de alta velocidad, una salida HDMI 2.0 que soporta 4K a 60 Hz, y algo que valoro especialmente, una ranura para tarjetas SD. Este último detalle es ideal para fotógrafos o creadores de contenido que necesitan hacer copias rápidas de seguridad sin depender de adaptadores.

UGOS Pro: un sistema operativo a la altura

El sistema operativo propietario UGOS Pro es otra de las grandes bazas del UGREEN NASync DXP4800 Plus. Lo he utilizado tanto desde navegador como desde la app móvil y de escritorio, y en todos los casos la experiencia ha sido fluida, visualmente atractiva y, sobre todo, intuitiva.

Entre sus funciones destacadas tenemos:

AI Photo Album: organización automática de fotos por reconocimiento facial o de objetos.

organización automática de fotos por reconocimiento facial o de objetos. Soporte para Plex y Docker: puedes instalar servidores multimedia, bases de datos, instancias de WordPress o incluso tu propio servidor de copias de seguridad.

puedes instalar servidores multimedia, bases de datos, instancias de WordPress o incluso tu propio servidor de copias de seguridad. Sincronización automática con la nube: puedes vincular cuentas como Google Drive. Yo lo tengo conectado a mi cuenta principal y el sistema mantiene una copia en espejo.

puedes vincular cuentas como Google Drive. Yo lo tengo conectado a mi cuenta principal y el sistema mantiene una copia en espejo. Centro de Apps: una tienda de aplicaciones bien organizada, donde puedes encontrar desde herramientas de backup y descargas (como qBittorrent o DLNA), hasta reproductores multimedia o utilidades administrativas.

Aplicaciones móviles y de escritorio para gestionar archivos, acceder a cámaras o hacer streaming.

Uno de los puntos que más me ha sorprendido gratamente al probar el NASync DXP4800 Plus ha sido la app oficial de UGREEN, disponible tanto para iOS y Android, como en versión de escritorio para Windows y macOS. Aunque puedes acceder al NAS desde el navegador sin problema, usar la aplicación es, sin duda, la forma más cómoda y potente de gestionar tu nube personal en el día a día.

Con la app móvil he podido acceder a mis archivos con comodidad Puedes navegar por las carpetas del NAS, reproducir vídeos, abrir documentos, descargar o subir contenido desde la galería del teléfono.

La función de copia automática de fotos es especialmente útil, todas las fotos que tomo con el móvil se suben automáticamente a una carpeta segura del NAS. Además, el sistema las organiza por fechas, rostros o lugares gracias a la inteligencia artificial integrada, una ayuda si manejas mucho material.

La versión de escritorio permite sincronización bidireccional, mover archivos de forma masiva o montar varias cuentas simultáneas. Yo la uso para mantener una carpeta de proyectos sincronizada entre el Mac y el NAS. Todo se actualiza al instante, sin necesidad de hacer nada manualmente.

Desde la interfaz también accedes a:

Panel de control para gestionar usuarios, permisos, recursos de sistema o reinicios.

Sync & Backup, una app dedicada donde se configura el backup automático de carpetas.

Centro de Apps, que recuerda a una tienda de aplicaciones con instalación en un clic.

Gestor de tareas, con monitorización en tiempo real de CPU, RAM y red.

Búsqueda universal, sorprendentemente rápida: escribes «factura» y te muestra todos los archivos PDF coincidentes.

Informes de disco, con estado, temperatura y rendimiento de cada unidad conectada.

También puedes gestionar usuarios, instalar actualizaciones, activar accesos remotos y recibir notificaciones en tiempo real. Y lo mejor: todo ello con acceso cifrado, sin abrir puertos ni configurar VPNs.

Seguridad y fiabilidad de nivel profesional

En el apartado de seguridad, este NAS no se queda corto. Además del clásico soporte para niveles de RAID (JBOD, 0, 1, 5, 6 y 10), ofrece cifrado avanzado, copias de seguridad programadas y gestión de usuarios. Las copias se pueden programar, versionar y replicar tanto localmente como en la nube.

También tiene soporte para vigilancia por IP, por lo que puedes conectar cámaras de seguridad y grabar directamente en el NAS. Lo he probado con una cámara Eufy y ha funcionado sin complicaciones.

¿Quién necesita el NASync DXP4800 Plus?

Este dispositivo es ideal para quienes desean almacenar álbumes familiares, y al mismo tiempo, sus especificaciones permiten ir mucho más allá. Se trata de una herramienta avanzada para usuarios como creadores de contenido, profesionales digitales, pequeñas empresas o para quien desee montar su propia nube privada con todas las garantías.

Dicho esto, también es accesible para usuarios menos técnicos. Gracias a UGOS Pro, cualquiera con ganas de aprender puede montarse una nube doméstica sin complicaciones, y con una capacidad que dejará pequeño a cualquier servicio en la nube tradicional.

Un centro de datos personal que sorprende

El UGREEN NASync DXP4800 Plus ha superado todas mis expectativas. Tanto por potencia, versatilidad y facilidad de uso, ofrece un rendimiento es excepcional. El sistema operativo está muy bien diseñado y su capacidad de ampliación asegura que tendrás NAS para muchos años.

Para mí, lo más destacable es la sensación de control total que ofrece. Tus archivos y tus propias reglas. Sin suscripciones, sin limitaciones de ningún tipo, sin depender de terceros. Y con un rendimiento digno de un entorno profesional.

Si andas buscando montar tu propio servicio en la nube privado, tanto por privacidad, por necesidad de espacio o simplemente por gusto, este NAS es una apuesta segura. Puede adquirirse en la web de UGREEN a un precio de 699 euros, discos aparte. De manera promocional dispones de un descuento de 105 euros si aplicas el código UGNAS3 y lo aplicas antes de finalizar el proceso de compra.