Desde que tengo la eufy Security SoloCam S340 vivo mucho más tranquilo

La seguridad del hogar ya no es algo destinado de manera exclusiva a dispositivos de precio elevado o de contratar un sistema de alarma tradicional. La cámara de videovigilancia eufy Security SoloCam S340 ha cambiad0 por completo mi percepción sobre estos dispositivos y en cómo pueden ofrecer características avanzadas sin tener que pagar de más.

Así es la eufy Security SoloCam S340

Este dispositivo cuenta con un punto muy a favor para su uso en exteriores, el de alimentarse con una placa solar que hace que te olvides de tenerla conectada. Pero antes de continuar, estos son los detalles del dispositivo.

Característica Descripción Resolución Dual: 3K (2160p) para la lente gran angular y 2K para la lente telefoto Campo de visión 135° para la lente gran angular Zoom Híbrido de 8x con 3x de zoom óptico en la lente telefoto Apertura f/1.6 en ambas lentes, captura un 20% más de luz Visión nocturna Modos infrarrojos y reflectores con luces LED para video a color por la noche Seguimiento de movimiento Seguimiento automático de personas y vehículos con capacidad de paneo de 360° y inclinación de 70° Carga solar Panel solar integrado con batería de 10,000 mAh, capaz de cargar incluso con luz solar baja Almacenamiento Opciones de almacenamiento local y en la nube cuando se conecta a HomeBase Conectividad Wi-Fi Directo, compatible con Google Assistant y Amazon Alexa Durabilidad Resistente a todo clima, funciona en temperaturas de -20°C a 60°C Detección avanzada Detección de humanos, vehículos y caras, con opciones de reconocimiento de mascotas y familiares

El producto es sencillo de instalar, ya que cuenta con todos los elementos para ponerla en marcha rápidamente. El fabricante recomienda instalarla a una altura superior a los dos metros, y orientar el panel solar hacia la zona de mayor insolación. Solo necesitará 2 horas de sol, para tener energía para toda una jornada.

Además, la cámara tiene una batería que permite acumular la energía para horas nocturnas. Todo el conjunto es sólido y su montaje no presenta dificultad, solo buscar un hueco y hacer tres taladros. En mi caso, está colocada en la terraza sujeta a una barra, por tanto, no ha sido necesario taladrar.

Este dispositivo se configura rápidamente con tu teléfono móvil, solo has de escanear un QR con la propia cámara. La sincronización es inmediata y lo mejor de todo, la app es muy completa y está perfectamente traducida. Seguimos bien, la verdad.

Tienes siempre el control

La curva de aprendizaje con la eufy Security SoloCam S340 es mínima, la app es tan intuitiva que lo hace todo muy sencillo. Navegar por los menús es una gozada y puedes configurar por completo la cámara a tu gusto.

El dispositivo incorpora la IA para eliminar las falsas alarmas y reconocer de manera fidedignas a personas, mascotas o vehículos. Pero no solo eso, el nivel de personalización que permite la eufy Security SoloCam S340 es sencillamente impresionante. Estos son algunos de los ejemplos de lo que puedes hacer con el dispositivo:

Cambiar la calidad de grabación, admite hasta 3K, así como la duración de los clips de video.

Aplicar zonas de detección, que al pasar algún dejará un registro de video y te enviará una notificación. En cuanto se activa la cámara por movimiento, empieza a grabar. Puedes variar la duración de los clips de video hasta los 60 segundos.

Igualmente, aplicar zonas en las que no se aplique vigilancia, por ejemplo, para evitar grabar a un vecino o zona sensible.

Ajustar la administración de energía mediante el panel solar o la batería incorporada.

Generar una alarma sonora y de luz con destellos si lo deseas.

Mantener comunicación con quien se encuentre en la zona de detección de la cámara. Por ejemplo, la uso para avisar a mis hijas desde la cocina de que es hora de comer.

Puedo manejar la cámara con giro 360 grados y con 70 de inclinación. El zoom híbrido es de 8x, para atender zonas concretas más difusas o ver qué ocurre en un momento.

Ajustar la sensibilidad del movimiento, y grabar los videos que desees en cualquier momento en tu teléfono o tablet.

La cámara eufy Security SoloCam S340 está pensada para exteriores, y en el tiempo que llevo con ella me ha sorprendido no solo la calidad de imagen, sino que es una cámara muy resistente. Ha soportado granizo y lluvia intensa sin inmutarse. La sensación de robustez del dispositivo salta a la vista en cuanto la tienes en la mano.

Finalmente, la compatibilidad con Alexa o la asistente de Google permite que puedas ejecutar algunos comandos con la voz en incorporarlas a sus respectivas apps.

Olvídate de suscripciones

Algunas cámaras ofrecen acceso a la nube de manera gratuita durante un periodo de tiempo, que una vez expirado pasa a ser de pago. Con la eufy Security SoloCam S340 esto no ocurre, ya que cuenta con 8 GB de almacenamiento para registrar todo lo que ocurra. Son más que suficientes, además, en el caso de agitar la memoria, se irán borrando los clips más antiguos parea dar paso a los nuevos. En todo momento puedes borrar los clips que no desees desde la app.

Por eso, la cámara no tiene precios ocultos, algo que suele ocurrir con otras marcas. La inversión que realizas se magnifica de esta manera, porque no hay funciones que dejen de funcionar pasado un tiempo. Sin duda, es para mí uno de sus puntos fuerte.

Me hacer ganar en tranquilidad

Mi veredicto no puede ser mejor, este producto me ha sorprendido por su calidad y cantidad de funciones. Pero, sobre todo, por seguir disfrutando siempre de los servicios completos sin necesidad de pagar de más. Un dispositivo de este tipo, ya sea en un jardín, terraza o patio no deja de ser una inversión en seguridad. La eufy Security SoloCam S340 se encuentra por tiempo limitado en Amazon por 156,12 euros.

También puede adquirirse en la web del fabricante, y nos aplicarán un cupón de 45 euros para que se quede a un precio similar al de Amazon. Sin duda, un precio más que redondo que considero muy bien invertidos.

Para personas que pasan mucho tiempo fuera de casa, tienen mascotas o pequeños o simplemente deseen tener un mayor control de lo que ocurre en sus espacios, esta cámara es un producto que convence. La razón es simple, todo lo que hace lo realiza a la perfección y, por otro lado, es instalarla y te olvidas de que se pueda quedar sin batería.