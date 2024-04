Cómo encontrar una canción con tu móvil gracias a Google

La cara visible de Google es la de ser un buscador, probablemente el más utilizado por cualquier usuario de Internet. Pero Google cuenta con una aplicación que viene de forma nativa en los dispositivos Android y que también puedes descargar en tu iPhone. Esta app cuenta con una opción muy interesante que te ayuda a encontrar canciones y a identificarlas, algo que habitualmente se ha realizado mediante una aplicación de terceros como Shazam. Te cuento cómo puedes encontrar tus canciones favoritas gracias a Google desde tu móvil.

Encontrar canciones con Google

Es muy sencillo, simplemente debes seguir estos pasos:

Si tienes un teléfono Android, no tendrás que descargar ninguna aplicación, si tienes un iPhone deberás bajarte la app de Google e instalarla. Este es el enlace a la app de Google.

Una vez que la tengas instalada y asociada a tu cuenta de correo electrónico, verás que en la parte superior aparece un botón amplio que está rotulado como «Identificar canción».

Si está sonando alguna canción que desees identificar, solamente deberás pulsar ese botón y dejar que la aplicación se ponga a escuchar. Pero, además, si tienes la canción en mente y no se está reproduciendo y deseas tararearla o cantarla, puedes probar esa opción, aunque los resultados pueden ser más dispares.

Pasados unos segundos, aparecerá el nombre de la canción, su vídeo de YouTube si existiera, e incluso, en la parte inferior, la letra de la canción si esta cuenta con ella. A decir verdad, es una aplicación que funciona bastante bien y que te va a sacar de ciertos apuros, el de no saber identificar una obra musical.

La aplicación Google proporciona muchísima información, ya que te muestra los temas de interés que más te agradan. Pero no solamente hace esto o identificar canciones, puedes traducir texto, comprar cualquier tipo de producto o utilizar, Google Lens, que te ayuda a identificar un objeto, solamente enfocándolo con la cámara.

A partir de ahora no tendrás que ir preguntando a nadie ni tararearle una canción de la cual quiera saber el título. La aplicación de Google ya lo hace por ti y los resultados son bastante buenos, con una tasa de errores no muy elevada. Encontrar canciones ya no es cosa exclusiva de la aplicación Shazam, que con un dispositivo de Apple viene de forma nativa. Puedes probar en una u otra aplicación si cualquiera de ellas no consigue identificarla a la primera.