Shazam desvela sus predicciones artísticas para 2024

Nada menos que 300 millones de usuarios mensuales y la gran cantidad de identificaciones diarias de canciones en todo el mundo, han permitido a Shazam ser una herramienta predictiva inigualable en el ámbito musical. En este 2024, Shazam presenta su anticipada lista anual de predicciones, destacando 50 artistas cuyo éxito parece inminente. Además, se enfoca en cinco artistas con potencial de reconocimiento global y otros cinco que están incrementando su popularidad a nivel local.

Lo que nos dice Shazam para 2024

La lista, resultado de la sinergia entre los algoritmos y datos predictivos exclusivos de Shazam y la experiencia del equipo editorial global de Apple Music, refleja un espectro musical tan global como diverso. Los artistas seleccionados provienen de 21 países y abarcan géneros que van desde el pop francés hasta el gospel contemporáneo. Esta diversidad subraya la capacidad de Shazam para detectar tendencias emergentes en la música a nivel mundial.

El éxito de las predicciones de Shazam no es novedad. En 2023, siete de los 50 artistas incluidos en la lista de predicciones lograron colocarse en el top 200 mundial de Shazam. Ejemplos destacados son Stephen Sanchez, Ice Spice y Young Miko, quienes alcanzaron posiciones prominentes en las listas durante el año. Además, 13 de estos artistas llegaron al Top 10 en las listas nacionales de Shazam, reflejando un aumento promedio del 167 % en búsquedas de Shazam en comparación con el año anterior.

Entre los artistas destacados para 2024, encontramos a Bloody Civilian, cuya música ha sido parte de la banda sonora de películas destacadas como «Black Panther: Wakanda Forever». El proyecto musical de la cantautora nigeriana Emoseh Khamofu ha experimentado un crecimiento constante desde su aparición en esta banda sonora, marcando un antes y un después en su trayectoria musical.

Otro nombre que resuena es Flyana Boss, un dúo de hip-hop de Los Ángeles. Este grupo, integrado por Bobbi LaNea Tyler y Folayan Omi Kunerede, ha visto cómo sus búsquedas en Shazam aumentaban drásticamente, en gran parte gracias a su colaboración con Missy Elliot. Sus reproducciones en Apple Music crecieron más de un 3.000 % en 2023, un indicador claro de su potencial para este nuevo año.

Kenya Grace, una artista británica de pop bailable, ha capturado la atención del mundo con su exitoso tema «Strangers». Sus reproducciones en Apple Music se dispararon más de un 12.000 % entre junio y diciembre de 2023, consolidándola como una de las voces más prometedoras en la escena del pop.

The Last Dinner Party, con su distintivo sonido de art rock británico, promete impactar en la escena musical con su próximo álbum «Prelude to Ecstasy». Su single «Nothing Matters» ha logrado una notable presencia en Shazam y en listas internacionales, presagiando un exitoso 2024 para la banda.

En la selección global de Shazam encontramos dos artistas españoles que merecen toda la atención para tenerlos este año en el radar, como son el músico barcelonés Mama Dousha junto a Scotty DK con la canción Rikiti, una de las más escuchada este otoño y el tema Narcos de los artistas Enol junto a Mafalda Cardenal que promete ser una de las revelaciones del año.

RIIZE, una boyband de K-pop, ha conquistado los corazones de los aficionados con su pegadizo tema «Get a Guitar». Su éxito en las listas de Shazam y Apple Music en Corea del Sur evidencia su creciente popularidad y el interés que despiertan a nivel mundial.

La lista también incluye artistas que están ganando tracción a nivel local, como aupinard en Francia, JACOTÉNE en Australia, SIRA en Alemania, Sukha en India y Yarge en Venezuela. Estos artistas representan la diversidad y riqueza de la música a nivel mundial, cada uno aportando su toque único y cultural a la escena global.

Shazam, gracias a su capacidad para identificar tendencias emergentes en la música, no solo proporciona una ventana a lo que está sucediendo en el mundo musical, sino que también predice con precisión qué artistas están a punto de brillar en el panorama global. La lista completa de predicciones para 2024 está disponible en Apple Music, invitando a los aficionados a explorar y descubrir lo más nuevo y emocionante en la música actual.