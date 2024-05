Jabra Elite 8 Active, mucho más que unos auriculares deportivos

A la hora de analizar unos auriculares siempre voy buscando cuál es la calidad final del sonido, pero también una serie de apartados que no pueden pasar por alto. En el caso que nos ocupa, los Jabra Elite 8 Active me han causado una grata impresión, y todo esto es debido a muchos factores. La marca danesa siempre se caracteriza por la alta calidad que imprime a sus productos, y en este caso, no se trata de una excepción. Este es mi análisis sobre los Jabra Elite 8 Active, unos auriculares versátiles que cuentan con la capacidad de desenvolverse perfectamente en multitud de escenarios distintos.

Jabra Elite 8 Active: enamoran por mucho

Los Jabra Elite 8 Active están diseñados pensando en el deportista moderno. Con un enfoque en la estabilidad y la comodidad durante actividades intensas, estos auriculares cuentan con una forma ergonómica que asegura un ajuste seguro. Son resistentes al sudor y al agua, lo cual los hace ideales para sesiones de entrenamiento bajo cualquier tipo de meteo.

La estética es elegante y discreta, al menos en el color negro, disponible en cuatro colores que se adaptan al estilo personal de cada usuario. Los auriculares cuentan además con un estuche de carga sobrio, cable de carga USB-A a USB-C y almohadillas de silicona o eargels de diferentes tamaños para que puedas elegir aquellas que más se adapten al estilo de tu oreja. En mi caso, las que vienen de serie son las ideales.

Para conseguir los mejores resultados, debemos descargar la aplicación Jabra Sound+, disponible para dispositivos Android y para iPhone y que permite sacar el máximo provecho a los auriculares, ya que la aplicación nos ofrece un amplio rango de opciones.

Características técnicas y calidad de sonido

Reseñar que con un peso de 5 g por unidad prácticamente no notas que los llevas puestos, y el ajuste es sencillamente perfecto. Además, gracias a las diferentes certificaciones conseguidas, los auriculares están catalogados como los más resistentes del mundo, y razones no le faltan para ello.

Los Jabra Elite 8 Active cuentan con certificación militar MIL-STD-810h, con tanto con certificación IP 54, en el caso del estuche, y de la IP 68 para los auriculares. Es decir, podrás utilizarlos en exteriores sin ningún tipo de problemas, ya que son plenamente resistentes al agua.

Característica Detalle Tipo de auricular In-ear, true wireless Resistencia al agua Sí, normas IP68 y la IP54 Cancelación de ruido Activa ajustable Batería 8 horas por carga, 32 horas con estuche Conectividad Bluetooth 5.2 Aplicación complementaria Jabra Sound+ Colores disponibles Azul marino, negro, caramelo y gris, Controles Táctiles, compatibles con asistentes de voz.

Donde se demuestra el valor de unos auriculares es a la hora de proporcionar la mejor experiencia sonora. En cuanto a la calidad de sonido, los Jabra Elite 8 Active ofrecen una experiencia auditiva diversa y equilibrada. Gracias a la tecnología avanzada de cancelación de ruido activa, los usuarios pueden sumergirse completamente en su música, sin distracciones del entorno. Además, la función HearThrough permite que los sonidos ambientales se filtren a voluntad, lo que es esencial para quienes corren o andan en bicicleta en lugares con mucho tráfico.

Dependiendo del nivel de ruido externo, podrás ajustar la cancelación a tu antojo, proporcionando una experiencia auditiva de muy alto nivel. Esto se realiza de manera automática, y es muy cómodo si, por ejemplo, pasas de un entorno ruidoso como una calle muy transitada a otro más tranquilo como el interior de un establecimiento. Un gran trabajo en cuanto a cancelación de ruido el que han hecho los ingenieros de la firma.

Por otro lado, a la hora de hacer llamadas o recibirlas, no he notado ningún tipo de inconveniente, proporcionando, tanto una escucha muy efectiva como una buena recepción de mi voz de parte de los interlocutores. Por tanto, si practicando deportes, recibes una llamada la comunicación va a ser impecable.

Conectividad y batería

La conectividad Bluetooth de los Jabra Elite 8 Active es muy eficiente, permitiendo emparejarlos fácilmente con múltiples dispositivos. Esto es particularmente útil para quienes usan tanto teléfonos como tabletas o portátiles. La duración de la batería tiene un excelente nivel, ya que es capaz de reproducir tu contenido hasta por ocho horas con una sola carga, alargando esta cifra hasta las 32 con el propio estuche de carga.

Los auriculares incluyen varias características adicionales que mejoran la experiencia del usuario. Aunque ya la he citado, la aplicación Jabra Sound+ permite personalizar la ecualización del sonido, mientras que sus controles táctiles son intuitivos y fáciles de usar durante actividades físicas. También son compatibles con los principales asistentes de voz, lo que facilita la gestión de llamadas y mensajes sin necesidad de sacar el teléfono. Reconozco que son unos auriculares muy cómodos de usar en ese sentido, y que las posibilidades que ofrece la aplicación son enormes. Ecualización siempre a tu gusto con un solo toque y, además, cuentan con una función excelente para los usuarios de Spotify. Bastarán dos toques en el auricular derecho para que la aplicación se ponga en marcha.

Jabra Elite 8 Active, mi veredicto

Después de revisar las características y funcionalidades de los Jabra Elite 8 Active, no puedo más que recomendarlos a cualquier persona que esté buscando unos auriculares de alta calidad para acompañar un estilo de vida activo. Lo que realmente destaca de este modelo es su capacidad para combinar un diseño ergonómico con una tecnología de sonido avanzada. Pero sobre todo, la resistencia a los elementos externos.

En mi experiencia personal, encontrar unos auriculares que se mantengan cómodos y seguros durante actividades físicas intensas puede ser complejo, pero los Jabra Elite 8 Active superan esta prueba con creces. Su ajuste es excelente, lo que evita que se muevan o caigan, incluso durante ejercicios de alto impacto como correr o saltar. Esto, combinado con su resistencia al agua y al sudor, les confiere una versatilidad excepcional para todo tipo de deportes y condiciones climáticas.

Sí, la calidad de audio es excelente

La calidad de sonido es otro punto fuerte. La música suena nítida y equilibrada, con bajos profundos y claros que mejoran cualquier lista de reproducción de entrenamiento. La opción de ajustar la cancelación de ruido es particularmente útil en entornos urbanos o ruidosos, permitiéndote aislarte del mundo exterior y concentrarte completamente en tu rendimiento deportivo o en disfrutar de tu música.

Precio

Los Jabra Elite 8 Active tienen un precio de 199 euros, pero son una inversión que vale la pena para quienes valoran la calidad de audio y la durabilidad en sus accesorios. Su diseño pensado para los deportistas, combinado con funciones inteligentes y una batería de larga duración, garantiza una experiencia auditiva superior donde quiera que vayas.

Pero no tienes por qué ser una persona aficionada al deporte para poder sacarles el máximo provecho, los auriculares son perfectos para cualquier usuario con un estilo de vida dinámico, y ese extra de que sean los más resistentes del mundo, no deja de ser un punto muy favorable. En definitiva, los Jabra Elite 8 Active son una opción más que destacada en el amplio universo de auriculares que tenemos a nuestro alcance.