El reloj Durcal de teleasistencia para mayores incorpora conectividad 4G

El envejecimiento global de la población es un hecho más que evidente, y España no es ajena a este fenómeno. El aumento de la esperanza de calidad de vida va en contraposición al número de nacimientos, por lo que nuestras pirámide está totalmente invertida. Pero cuidar de nuestros mayores se ha convertido en una necesidad, y para aquellos que todavía pueden desenvolverse por sí solos, los dispositivos de teleasistencia son un recurso muy valioso. El año pasado hablamos del reloj Durcal, que has recibido una actualización gracias a la cual ya incorpora conectividad 4G.

Teleasistencia Durcal: una ayuda para mayores

Bajo la apariencia de un reloj digital estándar, se encuentra el dispositivo de teleasistencia Durcal, que permite a los familiares de esa persona mayor contar con una tranquilidad muy alta. Se trata de un reloj muy sencillo,de utilizar y de configurar y que, con la incorporación de la conectividad 4G, amplía mucho sus posibilidades.

El dispositivo cuenta con funcionalidades que ayudan a la persona que lo lleva a seguir un ritmo de vida saludable, como por ejemplo, la opción de contar pasos. Pero su baza reside en llamar a los servicios de asistencia en caso de que la persona que lo lleve se caiga. La detección de caídas permite que la persona que la ha sufrido no quede en ningún momento desatendida, y puedas recibir una atención inmediata. Para ello, el reloj de teleasistencia Durcal ya incorpora una tarjeta SIM, lo que unido a la ampliación a la conectividad 4G, asegura una atención muy rápida.

Este dispositivo permite que la persona que lo lleva pueda moverse libremente por cualquier espacio, ya sea el de su domicilio o por la calle, sin necesidad de tener a mano el teléfono móvil. Muchas de las caídas ocurren en lugares en las que no hay teléfono, como es el cuarto de baño. En el caso de que se produzca algún tipo de accidente, se genera una cuenta regresiva de 10 segundos, que puede pararse si se trata de algo que no requiera una atención urgente. Pero si pasado ese tiempo no se ha parado la alarma, se avisa tanto a los dispositivos de emergencia como a los contactos que previamente esa persona mayor tenga configurados. Para ello, los contactos que puedan prestar atención a esa persona mayor, deberán tener instalada la aplicación para poder conocer de qué tipo de urgencia se trata.

Este dispositivo se presenta bajo el modelo de suscripción anual o mensual, aunque en el primer caso, el ahorro es considerable y no es necesario pagar el importe del dispositivo, que es de 69 €. La firma ofrece 15 días de prueba totalmente gratuitos. Gracias a la incorporación de la conectividad 4G en el reloj de teleasistencia Durcal se amplían las posibilidades de recibir una atención inmediata en el caso de que la persona mayor así lo requiera.