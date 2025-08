Desgarrador video del rehén de la Yihad Islámica: «Estoy a punto de morir»

La familia de Rom Braslavski ha autorizado este domingo 3 de agosto la emisión del video del rehén después de su publicación por el grupo terrorista de la Yihad Islámica que le tiene secuestrado. Rom Braslavski es uno de los rehenes israelíes captados durante la masacre del 7 de octubre de 2023 del grupo terrorista de Hamás. En las imágenes, visiblemente deteriorado, Braslavski ha lanzdoa un angustioso mensaje: «Estoy a punto de morir». La difusión del vídeo ha provocado una nueva oleada de indignación en Israel. La familia del rehén del grupo terrorista palestino ha autorizado la difusión del video después de que lo hiciera el día anterior la familia de otro rehén de Hamás, Evyatar David.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha anunciado que celebrará una sesión especial la semana que viene sobre la situación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza.

En el video el rehén de la Yihad Islámica, entre lágrimas, ha afirmado que «sufro un dolor que no se ve bien» y que no puede mantenerse en pie ni caminar. «Ya no tengo comida ni agua; antes me daban un poco, hoy no hay nada», ha explicado. En día de la grabación del video, el rehén de la Yihad Islámica ha explicado que ha comido «tres migajas de falafel», y el día anterior “apenas un plato de arroz”.

«No puedo dormir, no puedo vivir», ha explicado. «Estoy al borde de la muerte, y estoy seguro de que todos los demás [rehenes] están en el mismo estado mental», ha reconocido el rehén del grupo terrorista de la Yihad Islámica.

En una declaración compartida por el Foro de Familias de Rehenes, su madre, Tami, ha afirma que el video muestra que «la pesadilla que sólo temía imaginar es real. El miedo con el que vivimos se ha vuelto más tangible que nunca, y es importante que todo el mundo lo vea, a pesar de mi dificultad personal para mostrar públicamente a mi Rom en la terrible condición en la que se encuentra».

Tami ha afirmado que «nunca había visto a mi hijo así. Rom no grita ni está enojado; habla en voz baja, con voz débil, como quien ha aceptado el hecho de que ya no queda nada por lo que luchar y que tal vez no salga vivo de allí».

La madre del rehén de la Yihad Islámica ha resaltado que «mi Rom, te miro a los ojos y veo la decepción, tu angustia. Escucho tu voz y percibo el dolor. No sé qué pasará, pero estoy haciendo y haré todo lo posible para sacarte de ahí, y no pararé hasta que vuelvas a casa».