Los comentarios de cuñado que debe soportar quien usa un iPhone

Llevo usando iPhone desde 2008, prácticamente desde su llegada a España. Y con los años he aprendido que no importa el modelo que tengas ni cómo lo uses, siempre habrá alguien que te suelte alguna de estas frases. No me malinterpretes, nunca he sido de los que intentan echar por tierra Android. De hecho, creo firmemente que el iPhone es lo que es hoy gracias a muchas de las innovaciones que han nacido en Android. Pero precisamente por eso sorprende que todavía tengamos que escuchar los mismos comentarios de siempre. Estas son las cosas más habituales que me encuentro.

“Estás pagando la manzana (ita)”

La frase estrella cuando alguien ve que usas un iPhone. Como si llevar el logo de Apple fuera el motivo principal de compra, y no el diseño, el ecosistema o el rendimiento. Vale que es un producto caro, pero también lo es un coche con buen equipamiento, una chaqueta técnica de montaña o una bici eléctrica fiable. Apple diseña su propio chip, controla el sistema operativo, el hardware, el software, la privacidad, y eso tiene un precio. Que a ti no te compense no significa que sea absurdo.

“Apple murió con Steve Jobs”

Desde 2011 se viene repitiendo este mantra, y sin embargo, Apple no ha parado de crecer. Ahí están los chips M1, M2, M3 o M4 el salto brutal en rendimiento de los iPad y Mac, el auge del Apple Watch, AirPods, y pronto Apple Intelligence. Si Steve Jobs viera lo que ha logrado la compañía, entiendo que estaría satisfecho.

“Por ese precio tienes un Android con más RAM”

Y también puedes comprarte un todoterreno chino por la mitad de lo que cuesta un coche alemán. Pero esto no va solo de RAM. Los iPhone son conocidos por su eficiencia, no precisamente por inflar números. Gracias a la integración entre iOS y los nuevos chips, el rendimiento es brutal con menos recursos. Además, Apple ofrece soporte de actualizaciones durante 5 o 6 años, algo que no todos los fabricantes Android pueden igualar.

“Mi móvil de 150 euros hace lo mismo”

Esta afirmación suele llegar justo después de que alguien diga “yo solo uso el móvil para WhatsApp”. Si te limitas a enviar audios y mirar el tiempo, probablemente cualquier móvil te valga. Pero cuando necesitas grabar vídeo con calidad, hacer edición ligera, tener Face ID que funcione de verdad o enlazarlo con tu reloj, tablet y portátil sin líos, el iPhone marca diferencias. El uso que cada uno haga del móvil cambia todo.

“No puedes personalizar nada”

Este comentario viene de los tiempos de iOS 10. Pero desde iOS 14, Apple abrió la puerta a los widgets, accesos directos personalizados y modos de concentración. Y ahora con iOS 17 y 18, puedes incluso interactuar con widgets, configurar pantallas distintas según la hora o la actividad, y automatizar tareas. No tendrás una calavera animada en cada icono, pero tampoco lo necesitas. Seamos honestos, la mayoría quiere algo limpio, funcional y elegante.

“El iPhone es solo postureo”

Típico argumento que mezcla prejuicios y desconocimiento. Hay quien se compra un iPhone por estética, sí. Incluso quien le pone una horriblwe funda con un agujero para que se vea la manzana. Igual que quien se compra ropa de marca o un coche híbrido. Pero eso no invalida la calidad del producto. Hay modelos como el iPhone SE o el iPhone 16e que ofrecen un rendimiento excelente por debajo de los 700 euros. Postureo o no, si te da lo que necesitas, bien invertido está.

“¿Otra vez con el mismo diseño?”

Cada nueva generación de iPhone arrastra la misma crítica, que si se parece al anterior, que si no innova. Pero no todo el mundo quiere rediseños constantes. El diseño plano con bordes rectos ha calado, y Apple se limita a pulirlo. Al fin y al cabo, el iPhone es reconocible y ergonómico y sigue siendo una referencia estética. ¿Para qué cambiar algo que funciona?

“La batería del iPhone dura un suspiro”

Esto era cierto hace años. Pero desde el iPhone 13, Apple ha mejorado mucho la autonomía. Los modelos Pro Max pueden superar el día de uso intensivo sin problema. Incluso el modelo base aguanta bien gracias a los chips que incorporan y las mejoras en eficiencia de iOS. Además, con el modo bajo consumo y los ajustes personalizados de cada app, puedes estirar aún más los miliamperios. Si no te dura, probablemente necesites revisar qué estás haciendo con TikTok.

“Apple te lo vende todo aparte”

El comentario va directo al precio de los accesorios, pero también tiene trampa. Apple ofrece opciones, y no obliga a comprar las oficiales. Hay fundas, cargadores, soportes y correas de mil marcas compatibles con los productos de Apple. Además, muchos usuarios ya tienen cargadores en casa. ¿Que hay un sobreprecio en los accesorios oficiales? Sí, pero no es obligatorio pasar por caja con ellos.

“Siri no sirve para nada”

Aquí hay que darles la razón. Siri es, a día de hoy, el punto débil del ecosistema Apple. Ha mejorado en ciertas tareas básicas, como enviar mensajes, activar temporizadores o controlar la domótica con HomeKit. Pero comparada con Alexa o Google Assistant, aún va un paso por detrás. La buena noticia es que Apple ya ha prometido una evolución radical con la llegada de Apple Intelligence, donde Siri entenderá contexto y será más útil. Crucemos los dedos.