Jabra Evolve2 65 Flex: los auriculares que pueden con todo

Elegir unos auriculares adecuados puede resultar una tarea compleja. La marca danesa Jabra ofrece un amplio catálogo que satisface las necesidades de diversos usuarios, y he tenido ocasión de probar los Jabra Evolve2 65 Flex durante más de un mes. Estas son mis impresiones después de probarlos y, por quñe no decirlo, de disfrutarlos.

Jabra Evolve2 65 Flex a prueba

Lo primero que llama la atención cuando recibes los auriculares es el extremo detalle que esta marca pone en todo lo que hace. En este caso, nos encontramos con una caja de cartón verde, que es un claro guiño hacia la sostenibilidad, pero que esconde algo mucho más interesante.

Una bolsa de fieltro de excelente calidad, dan cobijo a los auriculares, y al sacarlos de ese lugar, hay algo que llama poderosamente la atención, son extremadamente ligeros. Los auriculares son de modelo diadema, y arrojan un peso total de 136 gramos, algo muy de agradecer si vamos a pasar bastantes horas con ellos. Y es que, aunque estos auriculares tienen como principal característica la versatilidad, tienen una clara orientación hacia el mundo del teletrabajo. Es decir, son ideales para realizar videollamada y conseguir una escucha y recepción de nuestra voz impecable. Pero antes de continuar con los resultados, es importante conocer algunos detalles más.

Apenas los notas

Los Jabra Evolve2 65 Flex cuentan con diadema acolchada, mientras que las almohadillas son extremadamente cómodas. Al usar estos auriculares, no se percibe la típica pesadez presente en otros modelos. Aquí se minimiza el peso y se maximiza la comodidad. Es posible gracias a la tecnología Jabra Air Comfort, que permite aliviar la presión en todo momento. La diferentes capas de espuma perforada dentro de la diadema. Producen una agradable sensación de no tener nada encima. Pero además, nos encontramos con un producto que es flexible, ya que las copas giran en todo momento. Permite que, a la hora de guardarlos, ocupen el mínimo espacio posible. a su diseño aerodinámico plegable y portátil.

Este dispositivo cuenta con un micrófono incorporado, que queda perfectamente oculto. Si no lo vamos a utilizar. Bastará un simple toque con el dedo para poder sacar el micrófono de su escondite cuando nos haga falta. Cuando no lo vamos a utilizar, estos auriculares pasan perfectamente como otros cualquiera, de hecho los puedes utilizar en cualquier tipo de ambiente. Igualmente, los auriculares cuentan en ambas copas con los típicos botones para pausar o continuar la reproducción, mutear el micrófono, encender y apagar los auriculares o conectar y desconectar la cancelación de ruido.

Sonido: una sorpresa muy grande

Tocaba poner manos a la obra, la primera prueba que realicé fueron para la reproducción de música vía Bluetooth con mi ordenador. Fue una grata sorpresa descubrir la excepcional calidad de sonido de estos auriculares. A decir verdad, engañan algo porque no puedes esperarte que con un diseño tan sencillo pueda proporcionarse una caridad sonora tan alta. La reproducción es fidedigna, con un balance muy equilibrado y con la ventaja. Añadida del poco peso en la cabeza. Puedes pasarte horas escuchando música que no se te va a hacer pesado. La cancelación de ruido es de tipo híbrida, y es la mejor de su categoría.

Pero, como he comentado, al principio, la orientación de estos auriculares es para ambientes laborales, por lo que me decidí hacer varias videollamadas. La experiencia en videollamadas fue igualmente impresionante, similar a la reproducción de música. La recepción de mis interlocutores ha sido clara, aislando perfectamente los ruidos de fondo, por lo que me he podido centrar en lo que realmente importaba, el mensaje. De la misma manera, todos mis interlocutores destacaban que, al hablar con ellos, se me escuchaba perfectamente. Además, basta retraer el micrófono para activar el modo silencio, un simple gesto que tiene muy bien para reuniones largas. Incluye una luz roja en cada copa para indicar que estamos en una llamada, un detalle práctico y útil.

Los Jabra Evolve2 65 Flex cuentan con certificación Microsoft Teams, además de Google Meet y Zoom, de hecho, cuentan con un botón directo para Microsoft Teams en el auricular derecho. Por tanto, si tu plataforma habitual es esa, lo tienes muy sencillo.

Pero todavía hay más, estos auriculares pueden encargarse de manera inalámbrica con cualquier base Qi, o bien, puedes decantarte por la base de carga de la propia marca. Bastará hacerlos reposar sobre el auricular izquierdo para que comience la transmisión de energía, aunque lógicamente, puedes cargarlos con un cable USB-C que viene incluido.

Conectividad

Los auriculares Jabra Evolve2 Flex puedes sincronizarse con dos dispositivos a la vez, lo que facilita la transición entre entornos laborales y de ocio. Igualmente, además de por Bluetooth, podemos conectarlo mediante USB, conexión que viene incorporada en tipo A y C en el pack. Finalmente, tienen un radio alcance de 30 m, por lo que son ideales para oficinas grandes en las que debas estar moviéndote, o bien, trabajes desde casa y no tengas miedo a desplazarte por ella sin perder la conexión con la música o con la llamada.

La batería, dentro de lo que se espera

Bastan dos horas para poder cargar los auriculares completamente, y tendremos hasta 32 horas de reproducción de música sin utilizar la cancelación de ruido o bien, 21 horas con ellas. A la hora de utilizarlos para conversar, en este caso, la cancelación de ruido no puede ser desactivada, pero si la luz de ocupado. El tiempo se alarga a 20 horas de conversación sin la luz activada, y 15 con ella. bastan 30 minutos de carga para que el dispositivo alcance un 45 % de capacidad.

Todo un acierto

Los Jabra Evolve2 65 Flex destacan en el mercado de auriculares por su diseño innovador y funcionalidades avanzadas. Su ligereza y comodidad los hacen ideales para largas jornadas de uso, ya sea en entornos laborales o de ocio. La calidad de sonido es sorprendentemente alta para un diseño tan compacto, ofreciendo un equilibrio sonoro que satisface tanto a los amantes de la música como a profesionales en videollamadas. La integración de tecnologías como la cancelación de ruido híbrida y la señalización de ocupado con luces rojas, añaden un valor significativo, optimizando la experiencia de comunicación en entornos ruidosos.

Por otro lado, su compatibilidad con plataformas como Microsoft Teams, Google Meet y Zoom los convierte en una herramienta esencial para el teletrabajo. Su sistema de carga, tanto inalámbrico como por USB-C, junto con la duración prolongada de la batería, garantiza una alta disponibilidad del dispositivo. Estas características, combinadas con la calidad de construcción y el compromiso de Jabra con la sostenibilidad, hacen de los Evolve2 65 Flex una elección acertada para usuarios que buscan calidad, comodidad y versatilidad en sus auriculares. Tienen un precio de 361,79 € (IVA incluido) en la web del fabricante.