Apple Music en Modo Avión: la razón por la que puedes escuchar playlists sin descargarlas

Por circunstancias, tomo bastantes aviones al año y ya hace algunos meses que me di cuenta de algo mientras surcaba los cielos. Tenía el iPhone en Modo Avión, sin conexión a internet, y decidí poner una de mis playlists de Apple Music. La sorpresa fue que la lista, de unas cuatro horas de duración, se reprodujo por completo a pesar de que nunca la había descargado de forma intencionada.

Cómo es posible que pase esto

A primera vista, parece magia, pero tiene una explicación técnica. Apple Music almacena temporalmente en la caché del dispositivo las canciones que has reproducido recientemente. Esta caché no es una descarga permanente, sino un almacén temporal que la app utiliza para que la música se reproduzca de forma fluida incluso con una conexión inestable.

Si has escuchado esa playlist con frecuencia, es posible que la mayoría de sus canciones estén ya guardadas en esa memoria temporal. Y aunque el Modo Avión impide que la app se conecte a internet, además de la imposibilidad de hacerlo a partir de cierta altura, esas pistas pueden reproducirse porque el archivo de audio ya está físicamente en tu dispositivo, aunque de forma no intencionada.

Esto explica por qué algunos usuarios pueden escuchar listas largas sin conexión. Sin embargo, no es algo garantizado, ya que si una canción de la playlist no está en la caché, aparecerá en gris y no se podrá reproducir hasta volver a tener conexión.

¿Pasa lo mismo con Spotify?

En el caso de Spotify, el funcionamiento básico es similar, para escuchar música sin conexión necesitas haberla descargado previamente, algo que solo es posible si eres usuario Premium. No obstante, desde 2024, Spotify incorporó una función llamada Tu lista sin conexión, que guarda automáticamente una selección de canciones que hayas reproducido recientemente. Así, si pierdes conexión o activas el Modo Avión, la app puede ofrecerte una playlist improvisada con esos temas.

Es una estrategia parecida a la caché de Apple Music, pero más intencionada y reconocida por la propia plataforma. Aun así, no sustituye a la descarga tradicional si quieres asegurarte de que una lista entera esté disponible sin internet.

Otros servicios y sus límites

Plataformas como YouTube Music o Amazon Music también dependen de la descarga previa para garantizar la escucha sin conexión. En algunos casos, generan de forma automática playlists “para ti” descargadas en segundo plano, pero suelen estar limitadas a unas pocas horas de música y a canciones que el algoritmo considera relevantes.

Si bien Apple Music Modo Avión puede sorprenderte al reproducir listas completas gracias a su sistema de caché, la única forma de asegurarte al 100 % de que podrás escuchar tu música en un vuelo o en cualquier zona sin cobertura es descargar previamente tus playlists. Pero, al menos, a mí me funciona.