Lo primero que deberías hacer si notas anuncios raros en Instagram

Cuando empiezan a aparecer anuncios raros en Instagram, la sensación más habitual es de desconcierto. Productos que no te interesan, servicios que no encajan con tu perfil o contenidos que incluso resultan incómodos. Aunque muchas personas piensan que se puede tratar de un fallo puntual, en realidad suele ser la consecuencia directa de cómo la plataforma interpreta tu actividad, tanto dentro como fuera de la app.
Nada es casualidad en Instagram
Instagram no decide qué anuncios mostrarte al azar. El sistema publicitario de Instagram se basa en señales constantes. Por ejemplo, a qué publicaciones te detienes a mirar, qué reels ves hasta el final, si visitas un perfil aunque sea por curiosidad o si interactúas con un anuncio sin darte cuenta. Para el algoritmo, todo eso cuenta como interés, incluso cuando no lo es.
El problema aparece cuando esas señales ya no te representan. Un clic antiguo, una búsqueda puntual o un contenido que miraste sin pensar pueden seguir influyendo durante meses en la publicidad que ves a diario.
Por qué Instagram cree que esos anuncios encajan contigo
Uno de los errores más comunes es pensar que Instagram solo se fija en los “me gusta” o en las cuentas que sigues. En realidad, el análisis va mucho más allá. El tiempo que pasas viendo un contenido, aunque no interactúes, pesa mucho más de lo que parece. Si te quedas mirando un anuncio unos segundos más de la cuenta, el sistema interpreta que te interesa.
A esto se suma la actividad fuera de la app. Visitas a tiendas online, búsquedas en Google o páginas en las que aceptas cookies publicitarias pueden acabar influyendo en los anuncios raros que ves en Instagram. No es que la app escuche conversaciones, sino que forma parte de un ecosistema publicitario mucho más amplio.
El primer ajuste que deberías revisar
Antes de pensar en soluciones drásticas, lo primero es entrar en la configuración de anuncios. Dentro de los ajustes encontrarás un apartado donde Instagram explica por qué te muestra determinados anuncios y qué temas considera relevantes para ti. Revisar estas preferencias permite limitar categorías sensibles y entender de dónde salen muchos anuncios aparentemente absurdos. Este paso suele ser revelador, porque deja claro que a veces basta una sola interacción puntual para que la publicidad insista durante semanas.
Cómo limpiar el historial para resetear los anuncios
Si los anuncios raros en Instagram se repiten, es muy probable que la plataforma esté tirando de datos antiguos. Aquí es donde entra en juego la limpieza del historial, algo que casi nadie hace y que marca una gran diferencia.
Empieza por borrar el historial de búsquedas. Desde tu perfil, accede a Configuración y actividad y elimina las búsquedas recientes. Muchas recomendaciones publicitarias parten directamente de ahí, incluso de búsquedas hechas “por probar” o por simple curiosidad.
El siguiente paso es revisar tu actividad dentro de Instagram. En el apartado Tu actividad puedes ver publicaciones a las que diste “me gusta”, contenidos guardados o interacciones pasadas. No se trata de borrar todo, sino de eliminar aquello que ya no encaja con tus intereses actuales. Cada acción antigua que mantienes sigue siendo una pista válida para el algoritmo.
Otro punto clave es la actividad fuera de Instagram. En la configuración de anuncios encontrarás una sección relacionada con datos procedentes de otras apps y webs. Desde ahí puedes desvincular parte de esa información. No elimina la publicidad, pero reduce su personalización basada en hábitos que ya no te representan.
Por último, conviene revisar las apps y sitios conectados a tu cuenta. Sorteos, juegos o servicios que probaste una vez pueden seguir compartiendo datos. Eliminar accesos que ya no utilizas ayuda a cortar fuentes innecesarias de información.
Qué hacer cuando te aparece un anuncio que no te gusta
Ignorar un anuncio no siempre es suficiente. Pulsar sobre los tres puntos y marcar opciones como “No me interesa” o “Ver menos anuncios como este” es una forma directa de corregir al algoritmo. El efecto no es inmediato, pero sí acumulativo. Cuantas más veces señales que algo no encaja contigo, antes dejará de aparecer.
Por qué merece la pena dedicar unos minutos a esto
Muchos usuarios se quejan de anuncios raros o invasivos, pero nunca ajustan sus preferencias. El resultado es un feed cada vez menos afinado y una sensación constante de pérdida de control. Revisar estos ajustes no elimina la publicidad, pero la vuelve más coherente y, sobre todo, menos molesta.
Cuando Instagram muestra anuncios que no encajan, el problema casi nunca es un cambio repentino de la app, sino datos antiguos que nadie ha corregido. Empezar por ahí es, con diferencia, el gesto más efectivo para recuperar un poco de orden en tu feed.
