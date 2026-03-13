Tengo el MacBook Neo en mis manos y estas son mis primeras impresiones

Apple ha ampliado su catálogo de portátiles con el MacBook Neo, un equipo que se sitúa como una nueva puerta de entrada al ecosistema Mac. Tras pasar unas horas con él, la sensación que deja es la de un portátil pensado para gustar desde el primer momento. No he tenido tiempo para probar su rendimiento en profundidad, pero sí para fijarme en aspectos que muchas veces son los que realmente marcan la experiencia diaria como el diseño, calidad de construcción, pantalla y ergonomía.

El MacBook Neo entra por los ojos

Lo primero que transmite el MacBook Neo es una sensación clara de producto bien hecho. El chasis de aluminio mantiene ese lenguaje de diseño que Apple lleva años perfeccionando. Hablamos de líneas impecablemente lanzadas, bordes suaves y una estética muy minimalista. No es un portátil que busque llamar la atención con estridencias, pero sí uno que resulta agradable de mirar y de usar.

Un diseño que transmite calidad

Cuando se tiene el MacBook Neo delante, lo que más destaca es la sensación de solidez. El aluminio del cuerpo tiene un acabado muy limpio y los ajustes entre las piezas están muy bien resueltos. No hay zonas que den sensación de fragilidad.

Es uno de esos portátiles que al abrirlo da la impresión de que todo está donde debe estar. La bisagra se mueve con suavidad, el equipo mantiene bien la posición de la pantalla y el conjunto se siente compacto.

El perfil del MacBook Neo también ayuda a reforzar esa percepción. Es un portátil bastante fino y ligero, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes trabajan fuera de casa o se mueven con frecuencia entre reuniones, cafeterías o espacios de trabajo compartido.

Un teclado cómodo para escribir cómodo

Para quienes utilizan el portátil principalmente para escribir, editar documentos o responder correos, el teclado es uno de los elementos más importantes. El del MacBook Neo mantiene el estilo que Apple lleva tiempo utilizando en sus portátiles.

Las teclas tienen buen tamaño y una separación correcta, lo que hace que escribir resulte natural desde el primer momento. El recorrido es corto, pero firme, y transmite una sensación bastante agradable al teclear.

También ayuda mucho el tamaño del trackpad. Es amplio, muy preciso y responde con suavidad a los gestos. Esto puede parecer un detalle menor, pero en el uso diario termina marcando una diferencia importante frente a otros portátiles.

Mi amigo Justo de movilToday ha pasado la mañana conmigo disfrutando también de todo lo que ofrece este nuevo MacBook Neo que tengo en mi poder desde ayer. Nos regala este video recién lanzado para que puedas verlo en acción.

Sí, la pantalla es de las que se disfruta

La pantalla del MacBook Neo es otro de los puntos que llaman la atención durante este primer contacto. Tiene un brillo generoso y unos colores equilibrados, lo que hace que trabajar con texto, navegar o ver vídeos resulte cómodo.

Incluso con bastante luz natural alrededor, el panel mantiene una buena visibilidad. Esto es algo que se agradece cuando se trabaja en exteriores o cerca de una ventana. Los marcos son relativamente discretos y ayudan a que el portátil tenga un aspecto moderno sin perder la elegancia habitual de Apple.

Un portátil pensado para el uso cotidiano

Con solo unas horas de contacto es pronto para hablar de rendimiento o autonomía, pero sí se puede intuir el tipo de usuario al que apunta el MacBook Neo. Parece un portátil pensado para quienes necesitan un equipo que responda para el día a día. Es decir, escribir, navegar, videollamadas, gestionar archivos o consumir contenido. Su peso ligero, el diseño tan cuidado y una pantalla tan resultona lo convierten en un equipo que encaja bien en un uso cotidiano, tanto en casa como fuera de ella.

Cuando lleve más tiempo con el MacBook Neo analizaré con más calma su rendimiento real y su autonomía. Pero este primer acercamiento deja claro que Apple ha vuelto a apostar por un portátil que entra por los ojos y que transmite calidad desde el primer momento.