MacBook Neo, el portátil más barato de Apple llega con chip A18 Pro y precio de 699 euros

Apple ha presentado el MacBook Neo, un nuevo portátil que pretende llevar la experiencia Mac a un público más amplio gracias a un precio mucho más contenido. La compañía de Cupertino apuesta por un equipo ligero, con diseño de aluminio y el chip A18 Pro, pensado para quienes buscan un portátil sencillo pero potente para tareas del día a día. Se convierte en el Mac más asequible de la historia.

Un Mac pensado para llegar a más usuarios

La llegada del MacBook Neo marca un nuevo paso en la estrategia de Apple para ampliar el alcance de sus ordenadores. El objetivo es claro: ofrecer la experiencia completa de macOS en un portátil que resulte más accesible para estudiantes, usuarios domésticos o quienes necesitan un equipo ligero para trabajar en movilidad.

El diseño sigue la línea característica de la marca, con una carcasa de aluminio resistente y un peso de apenas 1,23 kilos. Se trata de un equipo fácil de transportar en mochila o bolso, pensado para acompañar al usuario en cualquier lugar, desde la universidad hasta una cafetería.

Apple también ha apostado por dar personalidad al dispositivo con cuatro colores distintos: rosa nube, índigo, plata y un nuevo tono cítrico. La estética se extiende al teclado y a los fondos de pantalla, creando una identidad visual que refuerza el carácter del portátil.

Pantalla Liquid Retina y chip A18 Pro

Uno de los puntos destacados del MacBook Neo es su pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas. Ofrece una resolución de 2.408 x 1.506 píxeles, hasta 500 nits de brillo y compatibilidad con mil millones de colores. Esto se traduce en texto muy nítido y una reproducción de imágenes vibrante, algo que se aprecia tanto al navegar por internet como al editar fotografías o ver contenido multimedia.

En el interior del equipo se encuentra el chip A18 Pro, diseñado por Apple para ofrecer un buen equilibrio entre potencia y eficiencia energética. Según la compañía, el portátil puede ser hasta un 50% más rápido en tareas cotidianas como la navegación web frente a algunos portátiles con procesadores Intel Core Ultra 5.

Además, el MacBook Neo destaca especialmente en procesos relacionados con inteligencia artificial. El Neural Engine de 16 núcleos permite acelerar funciones de Apple Intelligence dentro del propio dispositivo, como el uso de herramientas inteligentes en apps o el procesamiento de imágenes. La GPU integrada de cinco núcleos también permite ejecutar juegos o aplicaciones creativas con fluidez, mientras que el diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento completamente silencioso.

Autonomía para todo el día y experiencia completa de macOS

La eficiencia del chip permite al MacBook Neo ofrecer hasta 16 horas de autonomía con una sola carga. Esto lo convierte en un equipo adecuado para quienes necesitan trabajar fuera de casa sin depender constantemente del cargador.

El portátil integra el conocido Magic Keyboard de Apple, diseñado para ofrecer una escritura cómoda y precisa, junto a un trackpad Multi-Touch de gran tamaño que facilita el uso de gestos para navegar por el sistema. Algunos modelos también incluyen Touch ID, lo que permite desbloquear el equipo o autorizar pagos con Apple Pay de forma rápida.

En el apartado multimedia incorpora una cámara FaceTime HD de 1080p, acompañada de dos micrófonos con tecnología beamforming para mejorar la calidad del sonido en videollamadas. Los dos altavoces laterales compatibles con audio espacial y Dolby Atmos completan una experiencia sonora más inmersiva.

La conectividad incluye dos puertos USB-C que sirven tanto para cargar el equipo como para conectar accesorios o un monitor externo. También mantiene la toma de auriculares tradicional, además de compatibilidad con Wi-Fi 6E y Bluetooth 6 para conexiones inalámbricas más rápidas.

Disponibilidad y precio del MacBook Neo

El MacBook Neo parte de un precio de 699 euros, aunque Apple también ofrece una versión con 512 GB y Touch ID por 799 euros. El equipo se puede reservar desde hoy y llegará a las tiendas a partir del 11 de marzo.