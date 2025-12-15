El mes que viene podrás hablar sin idiomas: la traducción en tiempo real en los AirPods llega a Europa

Hablar con alguien que no comparte tu idioma siempre ha implicado gestos, apps en la mano o silencios incómodos. Apple quiere acabar con todo eso con la llegada oficial de la traducción en tiempo real en los AirPods a la Unión Europea, una función que llevaba meses anunciada pero que se había retrasado por cuestiones regulatorias. Ahora ya tiene fecha y contexto claros, y apunta a ser una de las utilidades más prácticas del ecosistema Apple en los próximos años.

La función permitirá mantener conversaciones cara a cara con personas que hablan otro idioma, escuchando la traducción directamente en los AirPods y sin necesidad de interactuar constantemente con el iPhone. Todo sucede de forma automática, con traducciones casi instantáneas y sin romper el ritmo natural de una charla.

Cómo funciona la traducción en tiempo real en los AirPods

La clave de esta función está en la combinación de audio computacional avanzado y Apple Intelligence. Cuando dos personas conversan, el iPhone capta el audio, lo procesa en el propio dispositivo y envía la traducción directamente a los AirPods del usuario. No hay que tocar la pantalla ni activar nada manualmente una vez configurado.

Si ambas personas utilizan AirPods compatibles, la experiencia es todavía más fluida. La cancelación activa de ruido reduce el volumen de la voz original para que la traducción sea clara, pero sin aislar por completo la conversación. Se puede seguir hablando con naturalidad, algo especialmente útil en situaciones cotidianas como viajes, reuniones de trabajo o clases.

Cuando el interlocutor no tiene AirPods, la función sigue siendo útil. El iPhone muestra en pantalla una transcripción en tiempo real en el idioma de la otra persona, lo que permite mantener una conversación bidireccional sin depender de apps externas.

Integración total con Mensajes, Teléfono y FaceTime

Más allá de las conversaciones presenciales, la traducción en tiempo real AirPods también se integra en aplicaciones clave del ecosistema Apple. Está disponible en Mensajes, Teléfono y FaceTime, facilitando el salto entre escribir, hablar o hacer una videollamada sin cambiar de herramienta.

En llamadas individuales de Teléfono y FaceTime, la traducción se produce mientras se habla, lo que puede ser especialmente útil para usuarios que trabajan con contactos internacionales o mantienen relaciones personales a distancia. En Mensajes, la traducción se aplica al texto en tiempo real, manteniendo la conversación fluida y comprensible para ambas partes.

Idiomas compatibles y modelos necesarios

La función estará disponible en AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido, siempre que estén enlazados a un iPhone compatible con Apple Intelligence activado y con iOS 26 o posterior. También será necesario contar con el firmware más reciente en los auriculares.

En cuanto a idiomas, Apple arranca con una base bastante sólida. Están incluidos inglés, francés, alemán, portugués, español, italiano, japonés, coreano y chino en sus variantes de mandarín simplificado y tradicional. En el caso de España, el español está plenamente soportado tanto en conversaciones presenciales como en Teléfono y FaceTime.

Un retraso europeo con final feliz

La traducción en tiempo real en los AirPods ya estaba disponible en pruebas para desarrolladores a través del Apple Developer Program, y la beta pública llegará muy pronto mediante el Apple Beta Software Program. Su retraso en la Unión Europea ha estado motivado por los ajustes técnicos necesarios para cumplir con el Reglamento de Mercados Digitales, algo que Apple ha tenido que resolver antes de su despliegue definitivo.

Apple no presenta solo una función llamativa, sino una herramienta que puede tener impacto real en el día a día. Viajar, trabajar o simplemente conversar con personas de otros países deja de ser una barrera lingüística para convertirse en una experiencia mucho más natural. Y esta vez, al menos sobre el papel, la tecnología parece estar al servicio de algo tan básico como entenderse.