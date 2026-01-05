Las novedades tecnológicas del CES 2026 que Anker quiere colar en tu casa este año
Anker, eufy y soundcore muestran en Las Vegas su visión de la tecnología cotidiana.
Qué dice de ti cómo usas WhatsApp en los grupos familiares
Australia ya lo hace y España mira de reojo cómo prohibir las redes sociales a menores de 16 años
- Nacho Grosso @grosso_nacho
- Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Escribiendo profesionalmente desde 2017 para medios de difusión y blogs en español.
-
-
- Actualizado:
El CES 2026 vuelve a ser el gran escaparate mundial de la innovación y las novedades tecnológicas de Anker CES 2026 dejan claro que la tecnología de consumo avanza hacia dispositivos más inteligentes, prácticos y pensados para el día a día, no solo para lucir especificaciones.
Carga inteligente pensada para cuidar los dispositivos
Uno de los grandes ejes de Anker en esta edición del CES es la evolución de sus soluciones de carga. Más allá de sumar vatios, la compañía apuesta por cargadores capaces de reconocer automáticamente el dispositivo conectado y adaptar la potencia para mejorar la eficiencia y la vida útil de la batería. El nuevo Nano Charger de 45W, con pantalla integrada y diseño plegable, ejemplifica esta filosofía al mostrar en tiempo real datos como la potencia o la temperatura durante la carga.
Junto a él, Anker lleva estaciones de carga inalámbrica Qi2 de hasta 25W, regletas compactas con múltiples puertos y nuevas bases de conexión orientadas a la productividad. Estas soluciones buscan responder a una realidad cada vez más común: escritorios con varios dispositivos que necesitan energía, datos y orden en el menor espacio posible.
Un robot aspirador que va un paso más allá de la limpieza
Dentro de las novedades tecnológicas Anker CES 2026, uno de los productos que más miradas acapara es el nuevo robot aspirador eufy Omni S2. No solo destaca por su potencia de succión y su sistema de fregado avanzado, sino por integrar inteligencia artificial capaz de identificar tipos de suelo, ajustar la limpieza automáticamente y desinfectar el hogar durante el proceso.
La gran sorpresa llega con su ambientador integrado, una función inédita hasta ahora en este tipo de dispositivos. Con fragancias intercambiables, el robot no solo limpia, sino que añade un componente de confort que apunta a una nueva generación de electrodomésticos más sensoriales y personalizados.
Seguridad doméstica más precisa y menos intrusiva
eufy también aprovecha el CES para reforzar su catálogo de seguridad inteligente. Videoporteros con seguimiento automático de personas, cámaras con visión nocturna en color 4K y sistemas alimentados por energía solar reflejan una clara tendencia: mayor control sin complicaciones técnicas ni instalaciones complejas.
Estas soluciones buscan integrarse mejor en el entorno del hogar, ofreciendo vigilancia avanzada con un enfoque más discreto y eficiente, algo clave para que este tipo de tecnología se adopte de forma masiva.
Auriculares que rompen con los formatos tradicionales
En el apartado de audio, soundcore presenta propuestas que encajan plenamente en el espíritu del CES. Los nuevos AeroFit 2 Pro, dignos herederos de los anteriores, combinan diseño abierto con cancelación activa de ruido, una mezcla poco habitual que permite al usuario elegir cuánto quiere aislarse del entorno en cada momento.
Este enfoque híbrido responde a nuevas formas de uso, especialmente en contextos urbanos, trabajo flexible o actividad física, donde escuchar lo que ocurre alrededor sigue siendo importante.
IA aplicada al trabajo, el descanso y el ocio
La inteligencia artificial aparece de forma transversal en varias de las novedades tecnológicas de Anker CES 2026. Desde grabadoras de voz capaces de transcribir y resumir conversaciones en tiempo real hasta auriculares diseñados para mejorar el descanso o proyectores portátiles con sistemas inteligentes de calibración y sonido envolvente.
El mensaje que deja Anker en Las Vegas es claro: la tecnología de 2026 no busca impresionar solo con cifras, sino facilitar la vida diaria con soluciones más intuitivas, adaptables y pensadas para usarse sin esfuerzo.
Temas:
- Gadgets
Lo último en Tecnología
-
Las novedades tecnológicas del CES 2026 que Anker quiere colar en tu casa este año
-
El Apple Watch se convierte en el mejor aliado para cumplir los propósitos de año nuevo
-
Si le preguntas hoy a Alexa dónde están los Reyes Magos, la magia vuelve a casa
-
La Policía lanza una seria advertencia los españoles: es fácil caer
-
¿Te traerán un móvil Android los Reyes? Lo que debes hacer para mantenerlo como el primer día
Últimas noticias
-
Dmitrovic delata al CTA en su charla con García Verdura: «Ojalá todos como tú, pero el criterio…»
-
Rafa Jódar sigue creciendo: supera la previa en Canberra en su primer año como tenista profesional
-
Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Umay y Parla apuñalan a un hombre
-
Melilla registra en 2025 su mínimo histórico de partos tras las restricciones en la frontera con Marruecos
-
Última hora de la Cabalgata de Reyes 2026 hoy en directo | Sigue en vivo el recorrido por las calles de Madrid en streaming