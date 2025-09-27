He probado los AirPods Pro 3 y sientes mejoras reales desde el primer minuto

Los auriculares de Apple siempre se colocan entre los más deseados, y los AirPods Pro 3 llegan con la promesa de mejorar lo que ya funcionaba. Los usas en el metro, en llamadas de trabajo o para hacer deporte y notas cambios claros respecto a la generación anterior. No es un cambio radical en diseño, pero sí en detalles que, en el día a día, terminan marcando la diferencia.

Así son los AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 — Ficha técnica Cancelación y modos Cancelación activa mejorada; Transparencia natural; Audio adaptativo; Detección de conversación Sonido Transductor y amplificador a medida; audio espacial personalizado; ecualización adaptativa Micrófonos y llamadas Aislamiento de voz; reducción de ruido; control táctil (presión y deslizamiento); “Siri” manos libres Salud Sensor de frecuencia cardiaca en auricular; integración con Entrenamiento/Fitness Autonomía Hasta 8 h con ANC (auriculares); hasta 24 h con estuche Resistencia IP57 en auriculares y estuche Conectividad Bluetooth 5.3; códec AAC; chip H2 en auriculares; chip U2 en estuche Estuche de carga USB-C, MagSafe y cargador Apple Watch; altavoz integrado; Buscar con precisión Almohadillas 5 tallas (XXS, XS, S, M, L) con espuma integrada Precio 249 € (PVP oficial)

Autonomía y resistencia que encajan contigo

Con los nuevos AirPods Pro 3, con una sola carga llegas a unas 8 horas de reproducción con cancelación activa, y con el estuche acumulas alrededor de 24 horas. Es tiempo suficiente para despreocuparte en una jornada completa de trabajo, un viaje en tren o un fin de semana de asueto. La resistencia IP57 en auriculares y estuche suma tranquilidad, porque soportan polvo, sudor y agua ligera sin problemas.

Cancelación y transparencia más naturales

La cancelación activa reduce el ruido de una manera más uniforme, y la Transparencia suena más realista. Puedes entrar en una cafetería o cruzar una calle sin quitarte los auriculares, porque las voces y sonidos cercanos llegan nítidos. Además, la detección de conversación baja el volumen cuando hablas y lo recupera sola al terminar. Te ahorra gestos innecesarios y funciona mejor de lo que esperas.

Sonido con más control y claridad

Cuando escuchas música notas un grave más firme y unas voces más limpias. No cambia por completo la experiencia respecto a los Pro 2, pero sí se aprecia más definición. En un tema pop como As It Was de Harry Styles, la voz suena clara y centrada; con electrónica tipo Strobe de Deadmau5, los bajos golpean más redondos sin emborronar; en jazz, con So What de Miles Davis, los instrumentos se distinguen con más aire; y en clásica, una obra como el Concierto de Aranjuez en la versión de Paco de Lucía te muestra la guitarra con mucho detalle frente a la orquesta. Incluso en podcasts como Six Minutes English percibes una locución más natural, sin coloraciones raras.

Falta un ecualizador manual en iOS que permita ajustar a tu gusto, y esa sigue siendo una de las pocas limitaciones. Pero no cabe duda de que se trata de unos auriculares que se escuchan muy bien, que aíslan de manera más que adecuada y proporcionan la experiencia que buscas, sobre todo si te mueves en el ecosistema Apple.

Ajuste mejorado para más comodidad

La caja incluye cinco tallas de almohadillas, incluida una XXS, y todas tienen espuma integrada en la silicona. He de decir que, tras años utilizando los AirPods, es la primera vez que he tenido que cambiar las almohadillas que venían incorporadas en los auriculares por una de talla más pequeña. E incluso, al realizar una prueba de adición, que determina si tienes algún grado de hipoacusia, así me lo recomendó. Pero es algo que se hace de forma sencilla.

Llamadas y videollamadas más claras

Cuando hablas con alguien usando los AirPods Pro 3 notas que tu voz llega más limpia. Aunque estés en plena calle con coches pasando o en una terraza con bastante murmullo, la otra persona te escucha con claridad y sin necesidad de que levantes la voz. Eso da bastante tranquilidad porque no estás pendiente de si te entienden o no.

En videollamadas la diferencia también se percibe. El ruido de fondo se reduce y tu voz sobresale más natural, sin esos cortes que a veces ocurren con micrófonos de auriculares más básicos. En una reunión de trabajo, por ejemplo, puedes participar con confianza incluso aunque tengas gente hablando a tu alrededor o el murmullo. También en llamadas personales, como una charla rápida con un familiar desde la calle, se agradece no tener que repetir cada frase.

Para quienes usan los auriculares a diario tanto en reuniones como en llamadas, es un cambio que se nota y que acaba marcando la experiencia. Aquí los AirPods Pro 3 cumplen muy bien y refuerzan esa sensación de ser un accesorio de confianza para todo el día.

Deporte y salud desde el oído

El sensor de frecuencia cardiaca integrado en los AirPods Pro 3 te permite medir tu pulso sin necesidad de llevar reloj. Cuando sales a caminar, haces una sesión de entrenamiento suave o incluso pruebas una carrera ligera, los datos se registran de forma bastante fiable siempre que el auricular se mantenga bien ajustado. Lo interesante es que todo se sincroniza directamente con la app Salud y con Apple Fitness, de modo que en el iPhone ves tu frecuencia cardiaca en tiempo real y queda guardada junto con el resto de métricas de actividad.

No sustituye al Apple Watch en entrenamientos exigentes, donde se necesita un control más constante y preciso, pero sí resulta muy útil para tener una referencia rápida sin depender de otro dispositivo. Para quien ya está acostumbrado al ecosistema Apple, este añadido aporta comodidad y convierte a los auriculares en un accesorio más completo. Sin duda, es uno de los detalles más llamativos de esta generación.

Estuche y carga más prácticos

El estuche incorpora como es lógico USB-C, carga por MagSafe y también con el cargador del Apple Watch. Es compatible con distintas bases y eso facilita el día a día. El chip de ultra banda ancha mejora la búsqueda de precisión, desde el iPhone puedes localizarlo con mayor exactitud cuando no recuerdas dónde lo has dejado. Ojo, ya no encontramos cable de carga, pero puedes usar cualquiera con USB-C.

Compatibilidad y limitaciones

Los AirPods Pro 3 funcionan con Bluetooth 5.3 y el códec AAC. En iPhone aprovechas todas las funciones de audio espacial y personalización; en Android funcionan bien, pero pierdes varias de esas ventajas. No incluyen códecs de alta resolución como LDAC o aptX, algo a tener en cuenta si buscas sonido sin pérdidas por Bluetooth.

¿Vale la pena el salto?

Si vienes de los Pro originales o incluso de los Pro 2, aquí encuentras mejoras en silencio, comodidad, batería y funciones extra como el pulso. No es un cambio estético, aunque la caja es algo más grande, pero sí un ajuste fino en todo lo que se usa a diario. El precio oficial se mantiene en 249 €, lo que lo convierte en un modelo continuista en coste pero con novedades que justifican el relevo si eres usuario intensivo.