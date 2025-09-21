Las apps que necesitas para afrontar el otoño

Con la llegada del otoño el martes 23 de septiembre de 2025 a las 10:20 horas en España, se marca el momento en el que los días se acortan y cambian las rutinas. Estas apps te ayudarán a afrontar el otoño, que si bien nos deja paisajes y ambientes especiales, puede ser difícil de comenzar a llevar.

Organiza tu tiempo con el cambio de estación

El otoño marca un momento de reajuste, vuelta a las rutinas laborales, horarios más reducidos de luz y menos planes al aire libre. Para no perder el ritmo, aplicaciones como Google Calendar o Notion resultan perfectas. Con ellas puedes organizar tu agenda, añadir recordatorios y crear listas de tareas. Tenerlo todo controlado desde el móvil es clave para no caer en el caos típico de septiembre.

Apps para el clima

El otoño trae lluvias, cambios bruscos de temperatura y mañanas frescas con tardes más templadas. Para saber si coger paraguas o chaqueta, aplicaciones como AccuWeather, Carrot Weather o la oficial de la AEMET son imprescindibles. Con sus notificaciones podrás anticiparte a los chaparrones y organizar tus días sin sorpresas.

Bienestar y salud mental

El cambio de estación también influye en el estado de ánimo. Los días más cortos pueden generar cansancio o desmotivación. Apps como Headspace o Calm ofrecen meditaciones guiadas, ejercicios de respiración y programas de sueño que ayudan a mantener la calma. Dedicando unos minutos al día a estas prácticas, el otoño se vuelve más llevadero.

Deporte en casa o en el gimnasio

Cuando llueve o refresca, salir a correr o practicar deporte al aire libre cuesta más. Aquí entran en juego apps como Nike Training Club, FitOn o Apple Fitness+, que proponen entrenamientos guiados para hacer en casa o en el gimnasio. Así puedes mantenerte activo sin depender del tiempo.

Largas tardes de lectura y entretenimiento

El otoño invita a quedarse en casa con una manta y un buen libro. Con Kindle, Storytel o Audible, tienes acceso a bibliotecas inmensas de libros y audiolibros. Son una excelente alternativa para quienes prefieren aprender o entretenerse sin necesidad de pantallas brillantes todo el tiempo.

Control de gastos en la vuelta a la rutina

Tras el verano, septiembre y octubre suelen ser meses de reajuste económico. Para llevar un control de tus finanzas, Fintonic o Revolut permiten clasificar gastos, fijar presupuestos y recibir alertas cuando te acercas a los límites que te marcas. Una forma sencilla de evitar sustos de cara a los meses más consumistas del año.

Recetas y cocina de temporada

El otoño también es sinónimo de gastronomía, calabazas, setas, boniatos o castañas. Con Cookpad o Tasty puedes encontrar recetas inspiradas en ingredientes de temporada. Desde sopas calientes hasta postres caseros, estas apps ofrecen ideas fáciles para disfrutar de la cocina en casa.

Descarga aquí todas las apps mencionadas

App iOS Android Google Calendar Descargar Descargar Notion Descargar Descargar AccuWeather Descargar Descargar Carrot Weather Descargar Descargar AEMET Descargar Descargar Headspace Descargar Descargar Calm Descargar Descargar Nike Training Club Descargar Descargar FitOn Descargar Descargar Apple Fitness+ Descargar No disponible Kindle Descargar Descargar Storytel Descargar Descargar Audible Descargar Descargar Fintonic Descargar Descargar Revolut Descargar Descargar Cookpad Descargar Descargar Tasty Descargar Descargar

Adaptarse al otoño desde el móvil

Con estas aplicaciones, el otoño deja de ser una estación de transición y se convierte en una oportunidad para cuidarse, organizarse y disfrutar de nuevas rutinas. Desde el clima hasta la cocina, pasando por la salud y la gestión personal, todo cabe en la pantalla de tu smartphone para que la llegada de la estación sea más llevadera.