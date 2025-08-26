WhatsApp añade controles para protegerte en grupos desconocidos
Los grupos de WhatsApp son casi el pan nuestro de cada día, y gestionarlos puede llegar a ser algo estresante. Además, si alguien te agrega a un grupo que no conoces puede surgir dudas. ¿Se trata del grupo de las cenas de los viernes? ¿O de los del gimnasio? ¿O bien otro grupo escolar? En este artículo quiero mostrarte algunas herramientas que tienes a tu disposición cuando alguien te añade a un grupo que no conoces y todo lo que puedes hacer.
Qué pasa cuando entras en un grupo que no conoces
Si un número desconocido te mete en un grupo, la aplicación activará medidas de seguridad automáticas. Lo primero que notarás es que las notificaciones llegarán silenciadas, evitando que el chat te moleste o te empuje a interactuar con mensajes sospechosos.
Además, verás más información del grupo sin necesidad de que tengas que entrar. Esto te permitirá identificar de un vistazo si se trata de un espacio de confianza o de un intento de estafa, algo que suele ser habitual en conversaciones que promocionan criptomonedas o enlaces extraños.
Cómo salir de un grupo sospechoso
Hasta ahora, para abandonar un grupo había que entrar en él, lo que implicaba leer o ver parte del contenido. Con esta actualización, WhatsApp lo simplifica, tendrás un acceso directo para salir sin abrir el chat y quitarte esa molestia de en medio bien rápido.
De la misma manera, si tienes la sospecha de que el grupo es fraudulento o contiene material inapropiado, podrás reportarlo con un solo toque. La denuncia se envía directamente al equipo de moderación de la plataforma, que revisa la actividad.
Consejos para reforzar tu seguridad en WhatsApp
Aunque estas nuevas funciones son útiles, además de otras, conviene reforzarlas con algunas configuraciones básicas:
-
Revisa en Ajustes > Privacidad > Grupos quién puede añadirte (puedes limitarlo a tus contactos o a un grupo reducido).
-
Activa la verificación en dos pasos para proteger tu cuenta de accesos no autorizados.
-
Desconfía de enlaces o mensajes que te prometen beneficios rápidos, sorteos, trabajos muy bien remunerados sin experiencia o inversiones.
Una mejora pensada para el día a día
WhatsApp, que ya supera los 2.200 millones de usuarios, busca con estas medidas reducir las molestias y riesgos asociados a invitaciones inesperadas. Con más control y opciones rápidas de salida, la aplicación refuerza la seguridad sin complicar la experiencia del usuario y poniendo a la mano las opciones precisas para que tenga siempre el control de todo.
Temas: