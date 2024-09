Guía completa de supervivencia en los grupos escolares de WhatsApp

El comienzo de curso 2024-2025 vuelve a sacar a la palestra un tema que merece nuestra atención, sobre todo, a los que somos padres. Los grupos de WhatsApp escolares son siempre objeto de debate y por esa razón, deseo proporcionarte esta sencilla guía de supervivencia, ya que hay muchos meses por delante en los que enfrentar todo tipo de situaciones en los grupos de WhatsApp escolares.

Los grupos escolares de WhatsApp

WhatsApp no nació como una herramienta de comunicación destinada exclusivamente a grupos, de hecho y en un principio, solamente permitía la comunicación en dos direcciones individuales. La inclusión de los grupos supuso que automáticamente nos embarcásemos en crear espacios de todo tipo, la comunidad de vecinos, las mamás y los papás del cole, los antiguos amigos de la EGB. Y es obvio, permite el envío de información escrita, en formato vídeo o en audio y que puede ser recepcionada por muchas personas a la vez.

Sin embargo, el principal problema que le veo a los grupos de WhatsApp escolares, entre otros muchos, es el denominado doble filo de la inmediatez. Si bien puede ser una ventaja, eso de poder recibir una información que necesitamos en muy poco tiempo, también es una fuente inagotable de estrés, sobre todo, cuando no tenemos elementos para gestionarla de manera adecuada.

La tipología de usuarios de estos grupos

Antes de definir cuáles pueden ser los objetivos de un grupo de WhatsApp de colegio, me gustaría reseñar cuáles son los tipos de madres y padres que hay en estos espacios. Probablemente identifiques a muchas personas en ellos y seas capaz de identificarte a ti mismo.

Por un lado, existe el padre o la madre que lo sabe todo. Siempre tiene una respuesta, y aunque a veces esto es bastante útil, también genera bastante tensión. Además, en general, quien más habla suele ser quien menos sabe. Es un tipo de padre o madre que merece especial vigilancia.

Reconócelo, en tu grupo escolar de WhatsApp existe el perfil de padre o madre desaparecido. Se sabe que está, pero nunca dice nada ni reacciona a ningún mensaje ni es capaz de aportar información de valor. Personalmente creo que es el tipo de usuario más peligroso, porque recibe todo el feedback del grupo y se lo queda para él. Además, como no se manifiesta, siempre se mantiene al margen de todo.

También hay un perfil muy característico, el de padre o madre o organizador. Es quien toma la iniciativa de todas las actividades, por ejemplo, quien da las ideas para hacer el regalo de fin de curso a la maestra o profesor correspondiente. También es quien recaba información, que posteriormente comparte, sobre dónde están las mejores ofertas en cuadernos o tablets. Probablemente se trate del usuario que más valor aporta al grupo lo hace de manera desinteresada y automáticamente le suele caer el cargo de admin, o incluso, de portavoz de los padres de esa clase ante el centro educativo.

Pero sigamos que hay más, hay progenitores que tienen un perfil histérico y que no aportan demasiado valor, solamente genera tensión y te ponen mal cuerpo. Si el colegio ha decidido que la excursión de fin de curso sea en un parque acuático, es el que automáticamente te pone mal cuerpo por el riesgo que corren los niños de ahogamiento o de lesionarse.

Otro perfil muy típico, y a mí es el que más cansancio me produce, es el del padre o la madre que desconoce que su teléfono móvil tiene un teclado, ya que su botón favorito es el micrófono. Todo lo hace mediante notas de voz y eso no sería problema si no se dedicase a crear verdad podcasts o mensajes de audio, de varios minutos, en los que su voz se entremezcla con la del claxon del coche o del hijo pequeño pegando berridos por detrás.

Pero todavía no acabo, hay un tipo de padre o madre al que califico como papá o mamá DOMUND, dicho sea esto con todo el respeto hacia el Domingo Mundial de las Misiones y su espíritu. Se caracteriza, porque lo único que hace es pedir. Normalmente, conocer cuáles son los deberes que tiene su hijo para el día siguiente, ya que no lo ha apuntado en la agenda. También pide a los demás padres que comprueben si en la mochila de sus hijos está la chaqueta del chándal de su hijo.

Y finalizamos con uno de los perfiles que nunca falla, el de la madre o padre meme o GIF. No se comunica con palabras escritas o mediante notas de voz, tiene un aluvión de memes preparados para cualquier cosa. Generalmente suele ser una persona bastante creativa y chistosa, pero lo mucho cansa cuando se trata de estos temas. Incluso otros usuarios del grupo pueden llegar a dudar de si tiene dificultades con el lenguaje, ya que solo conoce la expresión en formato meme.

¿Ponemos reglas?

Un grupo de WhatsApp debe tener siempre unas reglas para una convivencia pacífica, y en el caso del de los escolares, mucho más. Por ejemplo, hay que definir siempre cuál es el propósito del grupo, el de compartir información relevante que tiene relación con los hijos y sus actividades escolares.

También se debe dejar muy claro que eso de sobresaturar el grupo con más información de la necesaria cansa, porque luego cuesta mucho encontrar aquello que realmente interesa. Por eso, el padre o la madre meme suele recular si ve esta norma.

Para un buen funcionamiento de un grupo, también es interesante dejar claro que hay que evitar las conversaciones paralelas y siempre dejar un tiempo para que todos puedan leer los mensajes y contestar. Las prisas no funcionan, y los padres y madres llegan a casa ahora muy diversas, no todos tienen la oportunidad de leer los mensajes a la vez.

Personalmente, hay una herramienta fantástica para los grupos de WhatsApp, que es la de la realización de encuestas y la de organización de eventos. De esta manera, se edita tener que contaminar el grupo con demasiado texto, ya que la encuesta se responde rápidamente y muestra claramente los resultados de aquello que se quiere saber. Y en el caso de la organización de eventos, es un sano ejercicio hacer una jornada de barbacoa durante el fin de semana, también queda todo centralizado en un mismo lugar.

Espera, no he acabado

El grupo escolar de WhatsApp nunca debe utilizarse para temas personales. Por ejemplo, debatir en el grupo temas ajenos al colegio lo único que va a causar es saturarlo de información, poco valiosa.

Igualmente, compartir información no contrastada o cadenas de mensajes siempre genera confusión. No es el lugar adecuado, nunca hay que perder el foco de que el grupo escolar de WhatsApp tiene un propósito muy definido, proporcionar información relativa al día a día como padres del alumnado, nada más.

También debe evitarse la saturación de fotografías y de vídeos, hay que tener en cuenta que no es el medio más adecuado para hacerlo. En el caso de las salidas escolares, es el centro el que proporciona a los padres un enlace para acceder a las fotografías. Por esa razón, los grupos de WhatsApp deben ser bastante escrupulosos en ese sentido, ya que lo que estamos compartiendo son fotografías de menores de edad y que en la mayor parte de los casos no es relativa a nuestros propios hijos. Antes de comenzar a hacerlo, debe haber un consenso previo por parte de todas las madres y padres. Por eso, también es una buena medida que las fotografías que hagamos y que deseamos compartir con los demás, la subamos a la nube y proporcionemos el enlace a los padres. Tendremos un grupo mucho más limpio.

Calma, ante todo, mucha calma

Un grupo de WhatsApp escolar es, el determina las ocasiones, un lugar donde hay mucha tensión. Si hay un tema bastante candente, las notificaciones no van a parar de sucederse. Por eso, mi consejo como padre de dos hijas es que silencies ese grupo si lo consideras oportuno. Tienes la opción de hacerlo por una hora, por ocho, por una semana o por un año para casos extremos. Aquí te explico cómo se hace.

Igualmente, y esto es algo que se aplica en todos los ámbitos de la vida, no es necesario responder inmediatamente a todo. Siempre hay padres que responden antes que tú y que te van a ahorrar esa tesitura. además, así demostramos que esa inmediatez que muchos desean no va contigo.

Cuando surge un tema polémico hay que hacer todo lo posible para que no vaya a más. No solamente porque se deteriora la relación entre un grupo de padres que debe de estar unido desde infantil hasta cuando abandonen el colegio de sexto de primaria, sino por la propia higiene de la comunicación. Siempre se puede sugerir que un tema se trate en privado si atañe a pocas personas. Y es verdad, antes he olvidado reseñar que también hay un perfil muy característico de usuario de este tipo de grupo, el de la madre o el padre pacificador, esa especie de casco azul de la ONU que tanto bien hace en WhatsApp.

El grupo es tóxico

En ocasiones es inevitable, el grupo se ha vuelto tóxico y comienza la falta de respeto, los conflictos, la crítica al profesorado, la creación de grupos paralelos. En estos casos es preciso actuar, básicamente, por lo dicho antes, sois un grupo de padres que debe estar nueve años juntos como mínimo. Es el momento de pedir que se hagan cumplir las normas, o en el caso de que no las haya, implementarlas. Pero también tengo muy claro de que si el grupo se vuelve demasiado tóxico, lo mejor es despedirse y ya está. No es obligado permanecer en estos grupos, porque el centro escolar ya tiene sus canales de comunicación, que además son los válidos.

Un grupo escolar de WhatsApp no es…

Tal y como acabo de decir, el grupo no es el canal oficial del colegio, sino un espacio donde los padres tienen la oportunidad de comunicarse. Tampoco es un sustituto de la agenda de los hijos y considero que un grupo de WhatsApp que funciona bien es aquel que no tiene demasiado movimiento. Ante cualquier duda de carácter escolar, deberás ponerte en contacto con el centro educativo para resolverla. Vale, quizás no sea lo más inmediato, pero es lo que realmente tiene valor.

Un grupo escolar de WhatsApp tampoco es un lugar en el que hacer crítica pública de los docentes. Lógicamente, puede haber diferencia de opinión y de criterio, pero cualquier tipo de discrepancia debe ser tratada con ese profesional en concreto. Si lo hacemos en el grupo, vamos a crear un ambiente hostil, a la vez que estamos demostrando tener muy poca delicadeza. Ser maestro o maestra es extremadamente complejo, porque los clientes son precisamente menores de edad, la administración no se pone en la mayor parte de los casos de parte de los propios profesionales y la presión es muy alta. Y si digo esto es porque durante 15 años me dediqué a la enseñanza. Dejemos a los maestros y maestras hacer su labor, y en el caso de que haya algún tipo de problema, pedir cita a través de los medios que el centro tenga dispuestos.

También considero que un grupo de WhatsApp es un sistema de comunicación y que tiene algunas limitaciones. Los asuntos importantes siempre deben ser tratados cara a cara, porque de esta manera se evitarán los malentendidos. Por esa razón, me escandalizo cuando hay padres y madres que sin ningún tipo de pudor invitan a los docentes de sus hijos a ser parte del grupo. Esto es algo totalmente intolerable, en primer lugar, porque los docentes deben mantener una relación profesional y no de colegios con los padres de sus alumnos. Y segundo, porque un número de teléfono es algo de carácter totalmente privado y que no tiene porque ser compartido si uno no lo desea. Además, ¿qué pinta un maestro metido en el grupo de los padres? No se os ocurra nunca pedírselo, he conocido casos de antiguos compañeros a los que les invitaron a participar y lógicamente, el enfado fue mayúsculo.

Hasta aquí puedo leer

Esta es mi guía completa de supervivencia de los grupos escolares de WhatsApp. Ahora que el curso está recién comenzado, es el momento de dejar muchas cosas claras entre las madres y padres para favorecer una buena convivencia e impedir que el grupo de WhatsApp se convierta en una pocilga horrible, en la que hay toxicidad por todos lados y en el que la información que se comparte no tiene ningún tipo de valor. Quiero finalizar incidiendo en algo a lo que llame referido anteriormente, nadie te obliga a estar en un grupo escolar de WhatsApp. Si es algo que te va a quitar energía, declina la invitación o bien, despídete cortesmente y mantén la comunicación con el colegio mediante otro tipo de vías.