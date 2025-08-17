Spotlight convierte tu Mac en calculadora y casi en cualquier cosa

En los ordenadores de Apple hay funciones que parecen pequeñas, pero marcan la diferencia en el día a día. Una de ellas es Spotlight, el buscador integrado en macOS que se activa con un simple gesto y que puede ahorrarte mucho tiempo. Normalmente se usa para localizar documentos, correos o aplicaciones, pero lo cierto es que esconde utilidades más avanzadas.

Cómo se accede a Spotlight

Para acceder a él, basta con hacer clic en el símbolo de la lupa que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla o usar la combinación de teclas Comando + Barra espaciadora. Desde ese momento, tu Mac se convierte en algo más que un ordenador, en una calculadora, un conversor de divisas y hasta un traductor de unidades.

Spotlight como calculadora rápida

El comando mágico de Spotlight permite realizar operaciones matemáticas sin necesidad de abrir la app de calculadora. Escribes directamente “25*12”, “150/3” o incluso una suma con decimales y verás el resultado bajo la barra de búsqueda.

Este truco convierte al Mac en una herramienta inmediata para operaciones rápidas. Da igual si estás trabajando con hojas de cálculo o redactando un informe, en cuestión de segundos obtienes el resultado, algo que en muchas ocasiones se convierte en un auténtico salvavidas.

Conversión de divisas al instante

Otra función escondida de Spotlight es la conversión de monedas. Si escribes “50 USD en EUR”, aparecerá el cambio actualizado al instante. Lo mismo ocurre con “20 euros en dólares” o “100 libras en yenes”.

Para quienes viajan, trabajan con clientes internacionales o realizan compras online, esta opción evita tener que abrir el navegador o depender de apps de terceros. Todo está integrado en el propio macOS, siempre listo desde el icono de la lupa.

Un conversor de unidades muy útil

Spotlight también interpreta medidas de peso, longitud y temperatura. Puedes escribir “10 km en millas”, “5 kg en libras” o “30 ºC en Fahrenheit”, y el resultado aparece en un instante. Una función especialmente práctica en estos días de temperaturas extremas.

Un atajo que marca la diferencia

El comando mágico de Spotlight es la prueba de que Apple diseña funciones que parecen discretas, pero terminan siendo esenciales, aunque poco conocidas muchas veces. A menudo lo usamos solo como buscador, pero en realidad es una navaja suiza escondida en macOS.

Lo mejor es que funciona incluso sin conexión a Internet en operaciones básicas, y con conexión activa para datos como divisas. Así, tu Mac siempre tiene a mano un recurso que se convierte en un auténtico bálsamo en el momento más inesperado.