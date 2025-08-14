YouTube Premium Lite disponible en España: qué es, cuanto cuesta y diferencias con la versión estándar

La plataforma de vídeo más popular del mundo estrena en España YouTube Premium Lite, una modalidad de suscripción pensada para quienes solo quieren disfrutar de vídeos sin anuncios y no necesitan otras funciones extra. Hasta ahora, en nuestro país solo estaba disponible el plan Premium estándar, que incluye reproducción en segundo plano, descargas y YouTube Music.

Qué ofrece YouTube Premium Lite

Con YouTube Premium Lite, los usuarios pueden ver cualquier contenido de YouTube y YouTube Kids sin interrupciones publicitarias, tanto en ordenador como en dispositivos móviles, tabletas, consolas o televisores inteligentes. El precio en España es de 5,99 euros al mes, lo que lo convierte en una alternativa más asequible frente al plan completo.

Este nuevo plan se centra exclusivamente en eliminar los anuncios antes y durante los vídeos. Es decir, si lo que te molesta es que tu vídeo se interrumpa con una publicidad, esta suscripción resuelve el problema sin tener que pagar por extras que tal vez no uses.

Diferencias con YouTube Premium estándar

La principal diferencia con la versión estándar es que YouTube Premium Lite no incluye ninguna función adicional más allá de eliminar anuncios. Esto significa que no podrás:

Descargar vídeos para ver sin conexión.

Reproducir vídeos en segundo plano mientras usas otras aplicaciones o la pantalla está apagada.

Acceder a YouTube Music Premium, por lo que seguirás viendo anuncios en la música y no podrás escucharla en segundo plano ni sin conexión.

En cambio, el plan Premium completo, con un coste de 11,99 euros al mes, sí ofrece estas tres funciones junto a la ausencia de anuncios.

Una opción pensada para perfiles concretos

Este nuevo plan llega como respuesta a un perfil de usuario muy específico: quienes consumen YouTube de forma habitual pero no usan sus funciones avanzadas. También es una alternativa para quienes usan otros servicios de música y no necesitan YouTube Music, o para quienes no ven utilidad en descargar vídeos.

YouTube Premium Lite se convierte así en un punto intermedio entre ver YouTube gratis con anuncios y pagar la cuota completa de Premium. Un planteamiento que recuerda a lo que ya hacen otras plataformas con planes reducidos para quienes solo buscan un servicio básico.

Disponible ya en España

La suscripción a YouTube Premium Lite ya puede contratarse desde la web oficial de YouTube o desde la aplicación en cualquier dispositivo. Basta con iniciar sesión en la cuenta de Google y elegir la opción “Lite” dentro del apartado de suscripciones.

De esta manera, los usuarios en España pueden ahora decidir si prefieren pagar menos y tener solo la ventaja de ver vídeos sin anuncios, o si les compensa invertir un poco más para acceder al paquete completo de funciones de la versión estándar.