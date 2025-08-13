Cómo activar la función Audición segura con auriculares en tu iPhone para proteger tus oídos

Apple integra en sus iPhone una herramienta que analiza el audio que escuchas con auriculares y actúa si sobrepasas niveles que pueden resultar perjudiciales. Audición segura con auriculares detecta el volumen y, si lo considera excesivo durante un tiempo prolongado, te enviará una notificación y podrá reducirlo automáticamente al valor que hayas configurado.

Esta función es especialmente importante porque la exposición prolongada a sonidos superiores a 85 decibelios puede causar daños irreversibles en el oído interno. Por ejemplo, escuchar música a 100 dB durante más de 15 minutos seguidos puede suponer un riesgo real.

Cómo activarla paso a paso

Si no conoces esta opción y deseas comenzar a proteger tus oídos, solo has de seguir estos pasos.

Abre Ajustes

Pulsa el icono de rueda dentada en tu pantalla de inicio para acceder a la app Ajustes.

Entra en Sonidos y vibraciones

Desplázate por el menú hasta encontrar el apartado Sonidos y vibraciones y púlsalo.

Accede a Audición segura con auriculares

Dentro de “Auriculares”, selecciona la opción Audición segura con auriculares.

Activa Reducir niveles de audio altos

En la pantalla verás un interruptor junto a Reducir niveles de audio altos. Actívalo para habilitar la función.

Ajusta el límite de decibelios

Una vez activado, podrás mover el control deslizante para elegir el volumen máximo. Puedes configurarlo desde 75 dB(equivalente al ruido de una aspiradora) hasta 100 dB.

Más opciones y avisos

En el mismo apartado, tu iPhone mostrará cuántas veces has superado el nivel recomendado en los últimos seis meses. Si sobrepasas el límite varias veces en una semana, recibirás un aviso para que reduzcas el volumen, y en algunas regiones esta notificación es obligatoria por normativa.

Además, iOS incluye otros ajustes útiles como “Reducir sonidos fuertes” que suaviza los picos de volumen repentinos, ideal para películas o vídeos con cambios bruscos de sonido.

Y es que activar Audición segura con auriculares apenas lleva un minuto, pero puede marcar una gran diferencia en tu salud auditiva a largo plazo. Si escuchas música, podcasts o series con auriculares a diario, este ajuste es tu mejor aliado para evitar la pérdida de audición causada por un volumen excesivo.