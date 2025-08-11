Waze abandona versiones antiguas de Android: esto es lo que debes saber

Waze, la popular app de navegación colaborativa, ha anunciado una decisión importante, dejará de enviar nuevas funciones a dispositivos con Android 9 Pie o versiones anteriores. La aplicación seguirá funcionando, pero sin las últimas mejoras que ofrece a los usuarios con sistemas más modernos y actualizados.

¿Qué cambia con este nuevo soporte?

Si tu móvil o sistema de infoentretenimiento en el coche aún sigue funcionando con una versión de Android antiguo, notarás que las actualizaciones de Waze ya no van a ser posibles. Según ha detectado un usuario en Reddit, mostraba un aviso de que pronto ya no se actualizaría la app en una unidad con Android 9 Pie. Además, al analizar la versión beta más reciente en APKMirror, se confirmó que ahora se exige un mínimo de Android 10, mientras que antes era compatible con Android 8 Oreo y 9 Pie, según publica Android Authority, el medio que se ha hecho eco de esta novedad.

¿Seguirá funcionando Waze sin actualizaciones?

Sí, aunque sin recibir nuevas funciones, Waze seguirá operativa. La app continuará ofreciendo servicios esenciales como avisos de tráfico, informes generados por usuarios y mapas actualizados con rutas y cambios recientes. Eso sí, si buscas disfrutar de características más recientes, será necesario utilizar un dispositivo más actualizado. Pero es obvio que todo aquello por lo que Waze merece la pena no va a llegar.

Cómo afectará esto a los usuarios

Esta decisión impactará especialmente a quienes utilizan tablets antiguas como GPS o sistemas Android genéricos incorporados en sus vehículos. Si aún dependes de un teléfono viejo sin actualizar a Android 10, esta podría ser la señal para plantearse un cambio. También conviene recordar que muchas funciones de Waze dependen de la colaboración de la comunidad, por lo que tener acceso a las últimas herramientas puede marcar la diferencia en la experiencia de navegación.

El soporte Waze en los sistemas Android más antiguos se despide de las versiones más viejas del sistema operativo, marcando un nuevo paso hacia la modernización de la plataforma. Si quieres seguir recibiendo las novedades más recientes y aprovechar todo el potencial de la aplicación, actualizar tu dispositivo será la única opción. La buena noticia es que la cantidad de dispositivos Android existentes de precios tan diversos es algo que pone muy fácil. Si no deseas gastar mucho dinero, puedes encontrar un móvil con Android 14 o 15 a precios económicos, y que van a permitir a Waze recibir todas las actualizaciones posibles.