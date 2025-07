Por qué tener un iPhone sin iCloud es como tener un coche sin gasolina

No es la primera vez que me pasa: alguien me escribe angustiado porque ha perdido su iPhone, lo ha restaurado mal o simplemente se le ha roto, y me suelta un “¡no tengo copia de seguridad!”. En seguida llega el drama. Fotos de años perdidas, contactos que desaparecen, WhatsApps sin historial. Lo pregunto con cuidado: ¿tenías iCloud activado? Y la respuesta, casi siempre, es que no tenían espacio suficiente. Y claro, los 5 GB gratuitos que Apple ofrece a todos los usuarios se quedan cortos, pero no es culpa del sistema, sino de una decisión, la de no pagar 99 céntimos al mes.

Mil euros por un móvil y negarte seguir pagando

Tener un iPhone sin iCloud es igual a conducir un coche sin gasolina. Puedes tener el mejor diseño, la cámara más avanzada, el chip más potente del mundo que si se pierde todo lo que hay dentro, ese iPhone es poco más que una carcasa cara.

Aquí está el gran sinsentido. Un iPhone cuesta fácilmente entre 600 y 1.400 euros. Hay quien lo financia a plazos, lo protege con fundas reforzadas, contrata AppleCare, se compra un cargador MagSafe, pero cuando llega el momento de ampliar el plan de iCloud a 50 GB, que cuesta 0,99 € al mes, lo consideran innecesario. Como si almacenar sus recuerdos, configuraciones y archivos no fuera tan importante como la funda transparente de 40 € que compraron en la Apple Store.

Las consecuencias de no tener copia en la nube

Cuando usas un iPhone sin iCloud, te expones a varios riesgos, perder tu contenido en caso de robo, caída, avería o restauración. Además, no podrás aprovechar funciones clave como la sincronización automática de fotos, mensajes, contraseñas, notas, documentos y otros datos entre dispositivos Apple. Es decir, estás renunciando al verdadero valor del ecosistema: que todo esté siempre donde lo necesitas, sin hacer nada.

Y si crees que con 5 GB puedes ir tirando, recuerda que solo la copia de seguridad de WhatsApp puede ocupar más de 1 GB, y que con cuatro vídeos en 4K y unas cuantas fotos de un viaje ya lo tienes lleno. El sistema empieza a avisarte de que no puede guardar nuevas copias, y tú lo ignoras, pensando que ya lo harás, hasta que llega el desastre.

Más que almacenamiento, tranquilidad

Pagar por iCloud no es solo pagar por espacio, es comprar tranquilidad. Saber que si te roban el iPhone, puedes ir a una tienda, comprar otro y recuperar exactamente lo que tenías en cuestión de minutos. Que si reseteas el dispositivo, no pierdes nada. Que si tu iPhone acaba en el fondo del mar, tu vida digital no se ahoga con él.

Además, los 50 GB por 0,99 € son solo la entrada al ecosistema. Por 2,99 € tienes 200 GB, y con Apple One puedes combinar almacenamiento, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y más. Pero lo mínimo, lo esencial, es tener al menos ese euro mensual dedicado a algo tan básico como una copia de seguridad.

Si usas iPhone, usa iCloud. Punto

La experiencia completa de iOS no se basa solo en el hardware, sino en su integración con los servicios. iCloud permite que Fotos, Archivos, Notas, Recordatorios y Safari funcionen como una unidad, sincronizados, seguros y accesibles desde cualquier dispositivo. Usar un iPhone sin iCloud es limitarlo, frenarlo, amputarle funciones clave por ahorrarte una cantidad irrisoria.