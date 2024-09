Estas son las opciones de almacenamiento de iCloud+

El almacenamiento siempre es unas preocupación en cualquier dispositivo, y los de Apple tampoco son una excepción. Si tienes un iPhone, iPad o Mac , la compañía californiana ofrece diversas de almacenamiento en la nube para que puedas guardar tus archivos. Si el espacio es un problema, puedes plantearte cualquiera de estas opciones de iCloud+ y liberarte de preocupaciones.

Planes de iCloud+

En primer lugar, Apple da de manera gratuita 5 GB cuando compras un dispositivo. Si bien en el año 2012 era un buen regalo, ahora es totalmente insuficiente. Qué menos que ofreciera gratis tanto almacenamiento como el dispositivo que compres, y si tienes varios, del de mayor capacidad.

Estos 5 GB no dan ya apenas para guardar la copia de seguridad, pero siempre que alguien me pregunta qué puede hacer porque no tiene espacio en su iPhone, mi recomendación es que apueste por el plan básico de iCloud+ de 50 GB. Su precio es muy tentador, 99 céntimos al mes, algo que se te va en el café de cada mañana.

Pero mucho mejor es el plan de 200 GB, que con solo 2,99 euros mensuales es una buena solución para no tener preocupaciones, a no ser que desees almacenar una amplia fototeca. En todo caso, estos son todos los planes de precios de iCloud+ desglosados por su capacidad.

Plan Almacenamiento Precio Mensual iCloud 5 GB Gratis iCloud+ 50 GB 50 GB 0,99 €/mes iCloud+ 200 GB 200 GB 2,99 €/mes iCloud+ 2 TB 2 TB 9,99 €/mes iCloud+ 6 TB 6 TB 29,99 €/mes iCloud+ 12 TB 12 TB 59,99 €/mes

Hasta hace dos años, el almacenamiento en iCloud tenía un límite de 2 TB, pero desde entonces, se han introducido dos opciones más, la de 6 y la de 12 TB. Estas últimas soluciones están pensadas para grandes consumidores, o bien, para pequeñas empresas que deseen tener centralizada toda la información en los servidores de Apple.

En todo momento tienes la opción de pasar de un plano a otro, incluso si tienes uno de alta capacidad y compruebas que se te queda grande, tienes diferentes opciones de reducción. Por eso, te aseguras de pagar en cada momento el precio más adecuado sin desperdiciar espacio.

No es solo almacenamiento

iCloud+ no solo es tener acceso a almacenamiento en la nube, sino a una serie de ventajas que pueden hacer tu ecosistema más seguro. Una de mis funciones favoritas es la de «Ocultar mi correo electrónico». .Pon un ejemplo muy sencillo para explicarlo. Piensa en la de veces que tienes que introducir tu correo electrónico en diferentes páginas para suscribirte, por ejemplo, a su newsletter, o registrarte para realizar una compra. Gracias a esta función, no será necesario que introduzcas tu correo electrónico verdadero, Apple crea una dirección de correo que se asocia a la tuya y que es exclusiva de ese sitio concreto. Con eso, te evitas que tu correo electrónico auténtico vaya siendo almacenado en los servidores de todas esas páginas en las que te registras.

Además, el Relay Privado de iCloud+ es una función que protege tu privacidad online al ocultar tu dirección IP y ubicación exacta mientras navegas por internet. Funciona redirigiendo tu tráfico a través de dos servidores diferentes, lo que evita que ni Apple ni el sitio web que visitas puedan rastrear tu actividad o crear un perfil basado en tus hábitos de navegación.

Este servicio, tal y como he comentdo, está disponible para los suscriptores de iCloud+ y se integra en el navegador Safari, dando una capa adicional de seguridad sin comprometer la velocidad de navegación en. ningún momento.

iCloud+ te ayuda en tu día a día para que tengas almacenamiento adaptado a tus necesidades, a la vez que tu privacidad queda protegida con otras funciones adicionales.