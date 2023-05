Así son los servicios en la nube para guardar tus contenidos

Ayer por la tarde recibía la llamada de una amiga algo alarmada.

Su teléfono móvil se le había caído al suelo y el desastre era más que evidente, la pantalla estaba totalmente rota y, además, se había apagado y no volvía a encender. Su preocupación era lógica porque, además, comentaba que «todas mis fotos las tengo en el teléfono». La tranquilicé un poco diciéndole que cualquier servicio técnico conseguiría rescatar todo el contenido del teléfono, pero que valorara la opción de guardar sus fotos en un servicio en la nube. Me comentaba que ya lo hacía, pero que el almacenamiento estaba lleno. Al preguntarle si pagaba por tener mayor capacidad y me dijo que no. Efectivamente, los 15 GB de fotografías de Google Fotos, el servicio que utilizaba, ya estaba al máximo de su capacidad. En este artículo vamos a hacer un repaso de cuáles son las opciones de pago más recomendables, para que no te quedes sin capacidad a la hora de guardar tus fotografías.

Tus fotos, mucho mejor en la nube

Evidentemente, cuando estamos guardando cualquier tipo de contenido en la nube, lo que estamos haciendo es utilizando el ordenador de otro, en este caso de una empresa. Muchas personas, en pos de una privacidad malentendida, se niegan a utilizar estos servicios. Eso no tiene mucho sentido, ya que cuando estás navegando por Internet estás utilizando los servidores de otros, o cuando aceptas las condiciones de uso de cualquier servicio, también estás otorgando permisos que muchas veces no sabes ni que son.

Hechas estas consideraciones, también es cierto que me gusta descargar a formato físico todas mis fotografías cuando acaba un mes. Pero, vamos a lo que vamos, estas son las diferentes opciones para que guardes tus fotos en la nube con seguridad, y en caso de necesidad, puedas recuperar una copia en todo momento.

Google Fotos

Este es el servicio de la compañía de Mountain View, ofrece 15 GB en la nube de manera gratuita, por lo que si tienes el propósito de vaciar el contenido de ahí para guardarlo en un ordenador cada mes, no deberías tener problema. Pero si necesitas opciones de más almacenamiento, los precios son estos:

100 GB – 1,99 euros al mes.

200 GB – 2,99 euros al mes.

2 TB – 9,99 euros al mes.

iCloud

Es el servicio de almacenamiento que proporciona Apple a sus usuarios. Ofrece de manera gratuita 5 GB a todos los usuarios, totalmente insuficiente, por eso, tienes estas opciones con las que, partiendo de menos de un euro al mes, puedes ampliar tu almacenamiento.

50 GB – 0,99 euros al mes.

200 GB – 2,99 euros al mes.

2 TB – 9,99 euros al mes.

OneDrive

El servicio de Microsoft puede venirte muy bien si ya tienes una licencia con ellos y que habrás abonado al adquirirla para utilizar Word, PowerPoint, o cualquiera de sus productos. Por ejemplo, el plan Microsoft 365 Familia, con un coste de 99 € al año, ofrece 6 TB en total, a repartir entre los seis miembros de la familia. Si cuentas con Microsoft 365 Personal, que tiene un coste de 69 € anuales, dispones de 1 TB, mientras que Microsoft 365 Básico, 20 euros al año, 100 GB de almacenamiento en la nube.

Dropbox

Dropbox es uno de los servicios de almacenamiento en la nube más populares. Dispones del plan gratuito con 2 GB, el de 2 TB por 11,99 € al mes. Si te decantas por un plan familiar, por 19,99 € al mes dispones de 2 TB a compartir entre seis usuarios. , puedes probar gratuitamente en servicio durante 30 días.

Mega

Mega es una empresa de almacenamiento en la nube que apuesta por la seguridad de manera más notable. Dispones de 20 GB con el plan gratuito. Por 4,99 € al mes, la capacidad se amplía a los 400 GB. Por 9,99 € mensuales vas a tener 2 TB. Por 19,99 € dispones de 8 TB y por 29,99 €, 16 TB.

Internxt

Este servicio, radicado en Valencia, ofrece diferentes opciones para poder guardar todos tus contenidos. Solamente registrándote obtienes 10 GB gratuitos, si bien sus planes de pago son los siguientes:

20 GB – 0,99 euros al mes.

200 GB – 4,49 euros al mes.

2 TB – 9,99 euros al mes.

A poco que indagues te darás cuenta que hay multitud de servicios de almacenamiento en la nube, pero estos son probablemente los más populares. Así que, no lo dudes, no guardes de manera exclusiva tus fotografías de manera local en tu teléfono móvil. Por muy poco dinero al mes dispondrás de un servicio en la nube para tus fotos y documentos Y así gozar de la tranquilidad suficiente para evitar poner tu contenido en peligro.