El colmo de los robos: saquean el armero de la Policía Local de Alburquerque (Badajoz)

La localidad extremeña de Alburquerque, en la provincia de Badajoz, ha sido escenario de lo que bien puede calificarse como el colmo de los robos: ha sido saqueado el armero de la Policía Local de este municipio, cuyos vecinos llevan tiempo alarmados por la ola de robos. Que los ladrones hayan llegado a campar en el armero de la Policía Local no ha hecho más que disparar la inquietud en el vecindario.

Esta ola de robos que ha llegado al extremo de que los cacos se hayan llevado diez armas reglamentarias de dependencias de la Policía Local se produce en una localidad que, con más de 5.000 habitantes empadronados, tiene un claro déficit de seguridad: por las noches sólo hay de servicio dos agentes de la Guardia Civil. Y el municipio sólo cuenta actualmente con un policía local.

Los vecinos insisten en que es necesario dotar al municipio de más efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Mientras tanto, el delegado del Gobierno de Sánchez en Extremadura, José Luis Quintana, se ha limitado a decir que este suceso lo ve con «preocupación». Los vecinos exigen soluciones, que pasan por reforzar la vigilancia de la Guardia Civil en un término municipal que no sólo ha visto incrementar los robos en el casco urbano sino también en su entorno rural, en explotaciones agropecuarias.

En lo que al armero de la Policía Local se refiere, los datos que han trascendido indican que el ladrón –o ladrones– lograron acceder a estas dependencias tras forzar la puerta trasera del edificio de la Casa Consistorial, donde se ubica también la sede policial. Una vez allí se hicieron con diez armas reglamentarias.

El caso está ahora en manos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que este jueves acudieron a inspeccionar el lugar de los hechos y a recabar datos que permitan identificar al autor o autores de este robo e intentar recuperar las armas sustraídas.

Robo de cables de alumbrado público

Este robo de armas en la sede de la Policía Local es el colmo de la delincuencia que campa desde hace un tiempo en esta localidad extremeña, y otro botón de muestra de la inseguridad que vienen denunciando desde hace años en múltiples zonas de la España rural ante la escasez de agentes de la Guardia Civil. Pero no es el único robo especialmente descarado que se ha producido recientemente en Alburquerque. Así, los ladrones también llegaron a robar cableado del alumbrado público de la localidad para revender ilícitamente el cobre.