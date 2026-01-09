Bizum Pay llega a las tiendas físicas: así cambia la forma de pagar con el móvil en España

Bizum es las app más utilizada en España para enviar dinero entre particulares, pero hasta ahora tenía una asignatura pendiente, el pago directo en tiendas físicas. Esa barrera empieza a desaparecer con Bizum Pay, una evolución del servicio que busca convertir la plataforma en un sistema de pago completo, capaz de competir de tú a tú con las grandes carteras digitales.

Bizum Pay llega a las tiendas físicas

Bizum confirma de forma clara su desembarco en el pago presencial. Ya no se trata solo de pagar en comercios online o enviar dinero a un contacto, sino de poder acercar el móvil al datáfono y completar la compra en segundos, como ya ocurre con Apple Pay o Google Wallet.

El cambio clave de Bizum Pay está en el uso del pago contactless mediante tecnología NFC. Esto permitirá pagar directamente en comercios físicos sin introducir el número de teléfono, sin códigos adicionales y sin pasos intermedios que hasta ahora hacían el proceso más lento o incómodo en caja.

El sistema se apoya en la infraestructura bancaria ya existente y en la enorme base de usuarios de Bizum, que supera los 27 millones en España. La diferencia frente a otros métodos es que el pago puede realizarse directamente desde la cuenta bancaria asociada a Bizum, sin necesidad de pasar por redes de tarjetas tradicionales.

De app para enviar dinero a monedero digital

Hasta ahora, Bizum estaba claramente orientado al envío inmediato de dinero entre personas y a pagos puntuales en comercio electrónico. Con Bizum Pay, el servicio se transforma en algo mucho más cercano a una wallet digital completa.

La idea es que el usuario pueda elegir cómo pagar en cada momento, ya sea con una tarjeta asociada o directamente con Bizum, manteniendo siempre el control desde la app de su banco. Para muchos usuarios, esto supone eliminar fricciones y simplificar un gesto tan cotidiano como pagar el pan o un café.

Los primeros bancos en dar el paso

Aunque Bizum Pay todavía no está disponible de forma generalizada, ya hay entidades financieras que han anunciado su implementación. El grupo Caja Rural ha sido el primero en certificar oficialmente Bizum Pay, tanto en Android como en iOS, lo que marca el inicio del despliegue real del sistema.

La previsión es que a lo largo de 2026 se vayan sumando más bancos y comercios, aprovechando que la mayoría de los terminales de pago actuales podrán adaptarse mediante actualizaciones de software, sin necesidad de cambiar el TPV.

Qué gana el usuario con Bizum Pay

Para el usuario final, la principal ventaja es la comodidad. Pagar con Bizum Pay significa reducir pasos, evitar introducir datos personales en público y usar una herramienta que ya forma parte del día a día de millones de personas.

También hay un componente de confianza: Bizum es una solución desarrollada por la banca española y ampliamente conocida, algo que para muchos usuarios pesa frente a servicios gestionados por grandes tecnológicas internacionales.

Un movimiento estratégico en el pago móvil

El pago móvil es uno de los terrenos más disputados del sector financiero y tecnológico, y Bizum quiere ocupar un espacio propio apoyándose en su fortaleza local y en la integración directa con los bancos.

Si el despliegue se produce como está previsto, Bizum Pay puede convertirse en uno de los cambios más relevantes en la forma de pagar en España en los próximos años, no por ser revolucionario en lo técnico, sino por llevar una experiencia ya conocida a un terreno donde muchos usuarios todavía no se sentían cómodos usando Bizum.