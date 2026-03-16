Adiós a los audífonos caros de siempre: el nuevo aparato que está revolucionando la vida de los españoles

La ciencia avanza a pasos agigantados y, sumidos en 2026, los audífonos pueden solucionar la vida a millones de personas que sufren problemas auditivos en todo el mundo. Con el paso de los tiempos, esta herramienta se ha hecho más sofisticada, de fácil uso e incluso más accesible para todos los bolsillos Las llegadas de las nuevas tecnologías también han puesto en peligro la salud auditiva de los ciudadanos, como se puede representar en el uso de los auriculares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los riesgos del uso de auriculares y los nuevos audífonos que están revolucionando el mercado en España.

Los auriculares se han convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. El smartphone y el acceso a las aplicaciones que han traído a nuestra vida estos dispositivos han hecho que los auriculares inalámbricos en pleno 2026 sean imprescindibles para escuchar música mientras haces una actividad o hablas por teléfono o ves tu vídeo preferido en cualquier red social.

Lo que representan los auriculares son todo ventajas menos una; a la larga puede derivar en problemas de salud relacionados con la audición. Las exposiciones elevadas y prolongadas a un fuerte sonido durante tiempo pueden provocar daños irreparables que pueden afectar a la audición a corto y a largo plazo. De esto ha informado recientemente Quirón Salud, que en un artículo publicado en su página web oficial ha avisado a la población sobre los peligros de usar estos dispositivos a un gran volumen.

«Uso continuo de auriculares a un volumen alto provoca pérdida de audición y tinnitus», reza el titular del estudio en el que se informa que «esta práctica que se utiliza para oír música, asistir a reuniones o contestar llamadas ha sido favorecida por auriculares cada vez más pequeños, cómodos y ligeros que apenas molestan al usuario. Sin embargo, esta utilización intensiva tiene sus riesgos, sobre todo si el volumen que se utiliza es alto».

«Las principales razones por las que la utilización de auriculares nos puede dañar son el volumen de la fuente sonora, el tiempo de uso (que debe estar limitado) y tener un cuerpo extraño adosado al pabellón auditivo, que puede dar problemas de infecciones, dermatitis y alteraciones de la piel de la zona. Además, los auriculares también pueden ser el origen de tapones de cerumen, que es un hecho cada vez más frecuente en las consultas», cuenta el Dr. Carlos Ruiz Escudero, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. «El aumento de la movilidad de las células del oído interno termina dañando estas células, que se denominan ciliadas. Al dañarse, la transducción entre el impulso mecánico y el impulso eléctrico deja de darse, por lo que se produce la pérdida auditiva», avisa sobre los casos de pérdida auditiva por utilizar estos aparatos.

Los audífonos baratos que han revolucionado el mercado

Hearclear es una de las marcas más importantes de audífonos en España; hay puesta en el mercado una herramienta que cuenta con la aceptación el público y que incluso tiene una valoración de un 9,8 en páginas especializadas en la materia. Es el denominado HearClear Pro, que es un audífono discreto y cómodo, que puede cambiarle la vida a una persona con un problema auditivo.

La página Consumer Trusted, que suele hacer reviews de los mejores productos del mercado, destaca sus características principales, que son las siguientes:

Diseño completamente intracanal.

Gran calidad de sonido.

Ajuste cómodo.

Buena relación entre calidad y precio.

«HearClear Pro te ofrece una calidad excelente, todos los accesorios que puedas necesitar, la discreción de su diseño CIC y un precio que nadie puede igualar en el mercado actual. Estos audífonos son tan económicos que son accesibles incluso para quienes no podían permitirse ningún otro», cuenta en su reseña sobre el precio. Desde la misma página de Hearclear también destacan las ayudas estatales y autonómicas de las que disponen los ciudadanos para hacerse con estos audífonos.