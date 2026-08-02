Adiós a la ansiedad de autonomía con las mejores apps para encontrar puntos de carga en España

Viajar en coche eléctrico por España ya no obliga a memorizar mapas de gasolineras reconvertidas ni a fiarse de la potencia que dicta el fabricante del cargador. Varias de las mejores apps para encontrar puntos de carga en España que muestran en tiempo real qué estaciones están libres, qué conector usan y cuánto cuesta cada sesión. La oferta es amplia, pero no todas cubren igual el territorio nacional ni ofrecen la misma fiabilidad en las carreteras secundarias, así que conviene llevar más de una instalada antes de salir de viaje.

Electromaps, la app de referencia en España

Es la aplicación con más recorrido entre los conductores españoles. Según datos de la propia compañía, su base supera los 12.000 puntos de carga solo en territorio nacional, con fotos y comentarios que suben los propios usuarios sobre el estado real de cada cargador. Esa información, aportada por la comunidad, suele ser muy fiable porque avisa de averías o de aparcamientos poco accesibles antes de que llegues con la batería en reserva.

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PlugShare, la comunidad más grande de conductores eléctricos

Nacida en Estados Unidos, PlugShare ha ido sumando cargadores de las principales redes presentes en España, entre ellas Iberdrola, Endesa e Ibil. Permite filtrar por tipo de conector y velocidad de carga, y su punto fuerte sigue siendo el volumen de reseñas de usuarios, que avisan sobre disponibilidad real más allá de lo que indica el operador de la estación.

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A Better Routeplanner (ABRP), para planificar rutas largas

Si el trayecto suma varios cientos de kilómetros, ABRP calcula dónde y cuánto tiempo conviene parar a cargar según el modelo de coche, el perfil de la carretera y hasta la previsión meteorológica. La versión gratuita ya resulta útil para un viaje puntual; la suscripción premium, desde 5 euros al mes según indica el propio desarrollador, añade funciones de navegación en tiempo real.

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Chargemap, ideal para viajar por Europa

Con más de un millón de puntos de carga catalogados en el continente, Chargemap es muy cómoda para quien cruza fronteras, porque unifica la información de redes de distintos países en una sola interfaz. Además de localizar cargadores, permite reservar algunos terminales y guardar el itinerario para consultarlo sin conexión.

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Waylet, la app de Repsol pensada solo para España

A diferencia de las anteriores, Waylet limita su uso al territorio español, algo que juega a su favor si solo te mueves por aquí. Repsol asegura que su red suma más de 4.000 puntos públicos y permite reservar un hueco durante 15 minutos antes de llegar. El sistema de puntos por recarga es un añadido interesante, aunque conviene tratarlo como lo que es: una herramienta de fidelización de la marca, no un comparador neutral de precios entre operadores.

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Ninguna de estas aplicaciones cubre por sí sola la totalidad de la red española de recarga, así que la mejor recomendación pasa por combinar al menos dos, una generalista, como Electromaps o PlugShare, y una orientada a la planificación de rutas largas, como ABRP.