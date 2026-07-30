DNI digital en el móvil: dónde es válido ya y qué trámites permite

Desde el 2 de abril de este año, el Real Decreto 255/2025 obliga a cualquier entidad pública o privada, incluidos hoteles y plataformas de alquiler turístico, a aceptar el DNI digital con la misma validez legal que el documento físico. En plena temporada de viajes, eso cambia bastante la lista de cosas que se pueden resolver solo con el móvil, aunque no todas.

Qué es y desde cuándo funciona

El DNI digital vive en MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional, y no es lo mismo que hacer una foto o guardar un PDF del carnet en la galería del móvil. Eso, de hecho, no vale como identificación en ningún caso. MiDNI vincula el documento a la identidad del usuario mediante el chip NFC del propio DNI físico y un código enviado por SMS, y a partir de ahí genera una identificación que la Policía y cualquier negocio están obligados a aceptar si se les muestra desde la app.

Qué trámites permite ya

La lista de usos autorizados es más larga de lo que mucha gente cree. Sirve para identificarse ante la Policía, hacer el check-in en un hotel o en un alojamiento turístico, alquilar un coche, abrir una cuenta bancaria, confirmar la mayoría de edad al comprar algo que lo requiera, comprar entradas nominativas para un espectáculo, recoger un paquete en una oficina de correos o retirar una receta en la farmacia. También cubre trámites presenciales ante notarios, universidades o la administración pública, siempre que sea para identificarse en persona.

Y lo que no

MiDNI sirve para identificarse cuando hay alguien delante, ya sea un policía, un recepcionista de hotel o un notario, pero no sustituye al certificado digital del DNI electrónico clásico para trámites cien por cien remotos que exigen firma electrónica avanzada. Para esos casos, de momento sigue haciendo falta el lector NFC del DNI electrónico o la Cl@ve de siempre.

Lo importante si vas a viajar este verano

Para vuelos dentro de España, el DNI digital ya es válido para embarcar, aunque las propias aerolíneas recomiendan llevar también el físico para agilizar el control de seguridad si hay cualquier incidencia con la app o el móvil. La cosa cambia por completo en cuanto el viaje sale de España. Para vuelos internacionales, ya sea dentro o fuera del espacio Schengen, el DNI digital no sirve para embarcar ni para pasar los controles de fronteras, y hace falta el documento físico o el pasaporte.

Así que toma nota para este verano, si el viaje es dentro de España, MiDNI puede resolver el check-in del hotel, el alquiler del coche y buena parte de los trámites del camino. Si el destino está fuera del país, el DNI físico o el pasaporte siguen siendo imprescindibles en la maleta, por muy activada que esté la aplicación en el móvil.